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Войска, участвовавшие в освобождении ЛНР, должны отдохнуть, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/podrazdeleniya-1800094199.html
Войска, участвовавшие в освобождении ЛНР, должны отдохнуть, заявил Путин
Войска, участвовавшие в освобождении ЛНР, должны отдохнуть, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2022
Войска, участвовавшие в освобождении ЛНР, должны отдохнуть, заявил Путин
Подразделения, участвовавшие в освобождении Луганской Народной Республики, должны отдохнуть, заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T13:40
2022-07-04T14:52
специальная военная операция на украине
владимир путин
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Подразделения, участвовавшие в освобождении Луганской Народной Республики, должны отдохнуть, заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу."Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на Луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности", — сказал он.Ранее Шойгу доложил президенту об освобождении Луганской Народной Республики. Российские войска совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами. Общая площадь освобожденных территорий, по данным на 3 июля, составила 182 квадратных километра.Глава оборонного ведомства добавил, что потери украинской стороны составили 5469 человек, из них 2218 — безвозвратные, 3218 — санитарные.Россия с 24 февраля ведет на Украине спецоперацию с целью защиты жителей Донбасса, которые, как подчеркнул президент Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.
https://ria.ru/20220704/upravlenie-1800050908.html
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Путин предложил отдохнуть военным, участвовавшим в освобождении ЛНР
Подразделения, участвовавшие в освобождении Луганской Народной Республики, должны отдохнуть, заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу. "Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на Луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности", — сказал он.
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владимир путин
13:40 04.07.2022 (обновлено: 14:52 04.07.2022)
 
Войска, участвовавшие в освобождении ЛНР, должны отдохнуть, заявил Путин

Президент Путин: участвовавшие в освобождении ЛНР подразделения должны отдохнуть

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Подразделения, участвовавшие в освобождении Луганской Народной Республики, должны отдохнуть, заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.
"Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на Луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности", — сказал он.
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Ранее Шойгу доложил президенту об освобождении Луганской Народной Республики. Российские войска совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами. Общая площадь освобожденных территорий, по данным на 3 июля, составила 182 квадратных километра.
Глава оборонного ведомства добавил, что потери украинской стороны составили 5469 человек, из них 2218 — безвозвратные, 3218 — санитарные.
Россия с 24 февраля ведет на Украине спецоперацию с целью защиты жителей Донбасса, которые, как подчеркнул президент Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.
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