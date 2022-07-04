https://ria.ru/20220704/podrazdeleniya-1800094199.html

Войска, участвовавшие в освобождении ЛНР, должны отдохнуть, заявил Путин

Войска, участвовавшие в освобождении ЛНР, должны отдохнуть, заявил Путин - РИА Новости, 04.07.2022

Войска, участвовавшие в освобождении ЛНР, должны отдохнуть, заявил Путин

Подразделения, участвовавшие в освобождении Луганской Народной Республики, должны отдохнуть, заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T13:40

2022-07-04T13:40

2022-07-04T14:52

специальная военная операция на украине

владимир путин

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Подразделения, участвовавшие в освобождении Луганской Народной Республики, должны отдохнуть, заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу."Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на Луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности", — сказал он.Ранее Шойгу доложил президенту об освобождении Луганской Народной Республики. Российские войска совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами. Общая площадь освобожденных территорий, по данным на 3 июля, составила 182 квадратных километра.Глава оборонного ведомства добавил, что потери украинской стороны составили 5469 человек, из них 2218 — безвозвратные, 3218 — санитарные.Россия с 24 февраля ведет на Украине спецоперацию с целью защиты жителей Донбасса, которые, как подчеркнул президент Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.

https://ria.ru/20220704/upravlenie-1800050908.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин предложил отдохнуть военным, участвовавшим в освобождении ЛНР Подразделения, участвовавшие в освобождении Луганской Народной Республики, должны отдохнуть, заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу. "Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на Луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности", — сказал он. 2022-07-04T13:40 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин