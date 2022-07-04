Представители РЭЦ рассказали на "Иннопроме" о перспективах рынка Казахстана
© РИА Новости / Павел БедняковПредставитель Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Олег Печенкин на Международной промышленной выставке "Иннопром-2022" в Екатеринбурге
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. На международной промышленной выставке Иннопром, которая открылась 4 июля в Екатеринбурге, прошел первый "Диалог с торгпредом", где в рамках питч-сессии торгпред России в Казахстане Андрей Бабко и представитель Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Олег Печенкин рассказали об особенностях ведения бизнеса в этой стране.
"В марте 2022 года президент России подписал указ, который предоставил Российскому экспортному центру полномочия в области импорта. Локализация производства и развитие внешнеэкономических кооперационных связей с казахстанскими партнерами позволяет использовать в полной мере экспортный потенциал, в том числе в выходе на рынки третьих стран без каких-либо препятствий, и преимущества абсолютно прозрачных границ с Россией, а также развивать импортные возможности в условиях глобальных ограничений", - рассказал Печенкин.
Отдельно был затронут вопрос внешнеэкономической интеграции и локализации производств российских компаний на территории Казахстана.
Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 4-7 июля 2022 года. Общая площадь экспозиции Made in Russia - около 477 квадратных метров. Основной темой выставки и ее деловой программы станет "Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям". На ней будут представлены актуальные отечественные и совместные разработки в области автоматизации производства, новой мобильности, современных материалов и других перспективных направлений.
"В марте 2022 года президент России подписал указ, который предоставил Российскому экспортному центру полномочия в области импорта. Локализация производства и развитие внешнеэкономических кооперационных связей с казахстанскими партнерами позволяет использовать в полной мере экспортный потенциал, в том числе в выходе на рынки третьих стран без каких-либо препятствий, и преимущества абсолютно прозрачных границ с Россией, а также развивать импортные возможности в условиях глобальных ограничений", - рассказал Печенкин.
Отдельно был затронут вопрос внешнеэкономической интеграции и локализации производств российских компаний на территории Казахстана.
Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 4-7 июля 2022 года. Общая площадь экспозиции Made in Russia - около 477 квадратных метров. Основной темой выставки и ее деловой программы станет "Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям". На ней будут представлены актуальные отечественные и совместные разработки в области автоматизации производства, новой мобильности, современных материалов и других перспективных направлений.