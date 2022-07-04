https://ria.ru/20220704/perspektivy-1800079612.html

Представители РЭЦ рассказали на "Иннопроме" о перспективах рынка Казахстана

Представители РЭЦ рассказали на "Иннопроме" о перспективах рынка Казахстана - РИА Новости, 04.07.2022

Представители РЭЦ рассказали на "Иннопроме" о перспективах рынка Казахстана

На международной промышленной выставке Иннопром, которая открылась 4 июля в Екатеринбурге, прошел первый "Диалог с торгпредом", где в рамках питч-сессии... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T13:07

2022-07-04T13:07

2022-07-04T13:07

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

иннопром

экономика

технологии

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. На международной промышленной выставке Иннопром, которая открылась 4 июля в Екатеринбурге, прошел первый "Диалог с торгпредом", где в рамках питч-сессии торгпред России в Казахстане Андрей Бабко и представитель Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Олег Печенкин рассказали об особенностях ведения бизнеса в этой стране."В марте 2022 года президент России подписал указ, который предоставил Российскому экспортному центру полномочия в области импорта. Локализация производства и развитие внешнеэкономических кооперационных связей с казахстанскими партнерами позволяет использовать в полной мере экспортный потенциал, в том числе в выходе на рынки третьих стран без каких-либо препятствий, и преимущества абсолютно прозрачных границ с Россией, а также развивать импортные возможности в условиях глобальных ограничений", - рассказал Печенкин.Отдельно был затронут вопрос внешнеэкономической интеграции и локализации производств российских компаний на территории Казахстана.Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 4-7 июля 2022 года. Общая площадь экспозиции Made in Russia - около 477 квадратных метров. Основной темой выставки и ее деловой программы станет "Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям". На ней будут представлены актуальные отечественные и совместные разработки в области автоматизации производства, новой мобильности, современных материалов и других перспективных направлений.

https://ria.ru/20220627/razrabotki-1798484759.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), иннопром, экономика, технологии