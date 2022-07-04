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Представители РЭЦ рассказали на "Иннопроме" о перспективах рынка Казахстана - РИА Новости, 04.07.2022
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Представители РЭЦ рассказали на "Иннопроме" о перспективах рынка Казахстана
Представители РЭЦ рассказали на "Иннопроме" о перспективах рынка Казахстана - РИА Новости, 04.07.2022
Представители РЭЦ рассказали на "Иннопроме" о перспективах рынка Казахстана
На международной промышленной выставке Иннопром, которая открылась 4 июля в Екатеринбурге, прошел первый "Диалог с торгпредом", где в рамках питч-сессии... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T13:07
2022-07-04T13:07
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
иннопром
экономика
технологии
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. На международной промышленной выставке Иннопром, которая открылась 4 июля в Екатеринбурге, прошел первый "Диалог с торгпредом", где в рамках питч-сессии торгпред России в Казахстане Андрей Бабко и представитель Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Олег Печенкин рассказали об особенностях ведения бизнеса в этой стране."В марте 2022 года президент России подписал указ, который предоставил Российскому экспортному центру полномочия в области импорта. Локализация производства и развитие внешнеэкономических кооперационных связей с казахстанскими партнерами позволяет использовать в полной мере экспортный потенциал, в том числе в выходе на рынки третьих стран без каких-либо препятствий, и преимущества абсолютно прозрачных границ с Россией, а также развивать импортные возможности в условиях глобальных ограничений", - рассказал Печенкин.Отдельно был затронут вопрос внешнеэкономической интеграции и локализации производств российских компаний на территории Казахстана.Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 4-7 июля 2022 года. Общая площадь экспозиции Made in Russia - около 477 квадратных метров. Основной темой выставки и ее деловой программы станет "Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям". На ней будут представлены актуальные отечественные и совместные разработки в области автоматизации производства, новой мобильности, современных материалов и других перспективных направлений.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), иннопром, экономика, технологии
13:07 04.07.2022
 

Представители РЭЦ рассказали на "Иннопроме" о перспективах рынка Казахстана

© РИА Новости / Павел БедняковПредставитель Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Олег Печенкин на Международной промышленной выставке "Иннопром-2022" в Екатеринбурге
Представитель Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Олег Печенкин на Международной промышленной выставке Иннопром-2022 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. На международной промышленной выставке Иннопром, которая открылась 4 июля в Екатеринбурге, прошел первый "Диалог с торгпредом", где в рамках питч-сессии торгпред России в Казахстане Андрей Бабко и представитель Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Олег Печенкин рассказали об особенностях ведения бизнеса в этой стране.

"В марте 2022 года президент России подписал указ, который предоставил Российскому экспортному центру полномочия в области импорта. Локализация производства и развитие внешнеэкономических кооперационных связей с казахстанскими партнерами позволяет использовать в полной мере экспортный потенциал, в том числе в выходе на рынки третьих стран без каких-либо препятствий, и преимущества абсолютно прозрачных границ с Россией, а также развивать импортные возможности в условиях глобальных ограничений", - рассказал Печенкин.

Отдельно был затронут вопрос внешнеэкономической интеграции и локализации производств российских компаний на территории Казахстана.

Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 4-7 июля 2022 года. Общая площадь экспозиции Made in Russia - около 477 квадратных метров. Основной темой выставки и ее деловой программы станет "Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям". На ней будут представлены актуальные отечественные и совместные разработки в области автоматизации производства, новой мобильности, современных материалов и других перспективных направлений.
Логотип АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 16:25
РЭЦ: экспортеры России покажут свои разработки на "Иннопроме"
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ИннопромЭкономикаТехнологии
 
 
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