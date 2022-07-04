https://ria.ru/20220704/panteleymonovka-1799990704.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 04.07.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска в 7.00 обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка, выпустив шесть снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство Донецкой народной... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T07:50
2022-07-04T07:50
2022-07-04T07:51
специальная военная операция на украине
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украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска в 7.00 обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка, выпустив шесть снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.00 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика
07:50 04.07.2022 (обновлено: 07:51 04.07.2022)
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке