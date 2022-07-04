https://ria.ru/20220704/panteleymonovka-1799990704.html

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 04.07.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

Украинские войска в 7.00 обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка, выпустив шесть снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство Донецкой народной... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T07:50

2022-07-04T07:50

2022-07-04T07:51

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска в 7.00 обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка, выпустив шесть снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.00 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220703/pogibshie-1799974779.html

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Максим Горбачев

в мире, украина, донецкая народная республика