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Главу МИД Литвы раскритиковали за отпуск в период транзитного кризиса - РИА Новости, 04.07.2022
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Главу МИД Литвы раскритиковали за отпуск в период транзитного кризиса
Главу МИД Литвы раскритиковали за отпуск в период транзитного кризиса - РИА Новости, 04.07.2022
Главу МИД Литвы раскритиковали за отпуск в период транзитного кризиса
Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, который ушел в отпуск в период кризиса в стране, вызванного остановкой транзита в Калининградскую область, подвергся... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T16:18
2022-07-04T16:18
литва
россия
евросоюз
калининградская область
в мире
мид литвы
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, который ушел в отпуск в период кризиса в стране, вызванного остановкой транзита в Калининградскую область, подвергся критике со стороны оппозиции и политологов, сообщают литовские СМИ."Это страшно небрежная позиция. Видимо, его (Ландсбергиса) не волнуют те требования, которые Литва соблюдает во время чрезвычайного положения, и те требования, о которых заботятся лидеры ЕС, - ведь они ломают голову, что же тут делать с Россией и ее транзитом. А наш министр иностранных дел ломает голову, где купить повкуснее кебаб", - приводит агентство ELTA слова лидера социал-демократической фракции в сейме Литвы Гинтаутаса Палуцкаса.Политолог Виргис Валентинавичюс назвал отпуск Ландсбергиса "скандалом". "В такое время, когда происходят столкновения из-за транзита в Калининград, я не представляю, как можно додуматься уйти в отпуск. Я понимаю, семья - святое дело, дети и так далее, но сейчас очень плохое время. Калининградский транзит - очень важный и жаркий вопрос... Это может выглядеть даже как бегство в кусты", - сказал он в эфире Новостного радио.Главный редактор издания 15min.lt Вайдотас Бенюшис также выразил удивление решением министра. "Меня новость очень удивляет. Таких вызовов безопасности наше государство не знало очень давно, особенно сейчас, когда вопрос калининградского транзита еще не решен, не знаю, может, надо было отложить этот отпуск... Для меня очевидно, что ни один министр не имеет права устраниться от решения кризисов и делегировать это заместителям", - сказал Бенюшис в эфире Новостного радио.Экс-премьер Литвы, лидер демократической партии сейма Саулюс Сквернялис в свою очередь призвал воздержаться от критики главы МИД. "Если отсутствие одного должностного лица в течение недели разрушает государство - значит, что-то с государством не так... Никто же не уезжает на другой конец света, где нет связи. Ведь есть современные средства, которые позволяют связываться", - приводит его слова портал LRT (Литовское радио и телевидение).Литва, запретив транзит попавших под санкции Евросоюз грузов в Калининградскую область, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС. Президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс не пойдет на уступки России в вопросе транзита товаров в Калининградскую область.
https://ria.ru/20220704/kaliningrad-1800064172.html
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литва, россия, евросоюз, калининградская область, в мире, мид литвы
16:18 04.07.2022
 
Главу МИД Литвы раскритиковали за отпуск в период транзитного кризиса

Главу МИД Литвы Ландсбергиса раскритиковали за отпуск в период транзитного кризиса

© AP Photo / Olivier DoulieryМинистр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / Olivier Douliery
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, который ушел в отпуск в период кризиса в стране, вызванного остановкой транзита в Калининградскую область, подвергся критике со стороны оппозиции и политологов, сообщают литовские СМИ.
"Это страшно небрежная позиция. Видимо, его (Ландсбергиса) не волнуют те требования, которые Литва соблюдает во время чрезвычайного положения, и те требования, о которых заботятся лидеры ЕС, - ведь они ломают голову, что же тут делать с Россией и ее транзитом. А наш министр иностранных дел ломает голову, где купить повкуснее кебаб", - приводит агентство ELTA слова лидера социал-демократической фракции в сейме Литвы Гинтаутаса Палуцкаса.
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Песков прокомментировал запрет Литвой транзита товаров в Калининград
Политолог Виргис Валентинавичюс назвал отпуск Ландсбергиса "скандалом". "В такое время, когда происходят столкновения из-за транзита в Калининград, я не представляю, как можно додуматься уйти в отпуск. Я понимаю, семья - святое дело, дети и так далее, но сейчас очень плохое время. Калининградский транзит - очень важный и жаркий вопрос... Это может выглядеть даже как бегство в кусты", - сказал он в эфире Новостного радио.
Главный редактор издания 15min.lt Вайдотас Бенюшис также выразил удивление решением министра. "Меня новость очень удивляет. Таких вызовов безопасности наше государство не знало очень давно, особенно сейчас, когда вопрос калининградского транзита еще не решен, не знаю, может, надо было отложить этот отпуск... Для меня очевидно, что ни один министр не имеет права устраниться от решения кризисов и делегировать это заместителям", - сказал Бенюшис в эфире Новостного радио.
Экс-премьер Литвы, лидер демократической партии сейма Саулюс Сквернялис в свою очередь призвал воздержаться от критики главы МИД. "Если отсутствие одного должностного лица в течение недели разрушает государство - значит, что-то с государством не так... Никто же не уезжает на другой конец света, где нет связи. Ведь есть современные средства, которые позволяют связываться", - приводит его слова портал LRT (Литовское радио и телевидение).
Литва, запретив транзит попавших под санкции Евросоюз грузов в Калининградскую область, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС. Президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс не пойдет на уступки России в вопросе транзита товаров в Калининградскую область.
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