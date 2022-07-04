https://ria.ru/20220704/obstrel-1800221886.html

Украинские войска за 15 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска за 15 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 04.07.2022

Украинские войска за 15 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска за 15 минут выпустили 12 снарядов калибром 152 миллиметра по Байраку и Доломитному в ДНР, а также 40 ракет из "Града" по Новоселовке, сообщили РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T22:14

2022-07-04T22:14

2022-07-04T22:14

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк (днр)

вооруженные силы рф

нато

донбасс

денис пушилин

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили 12 снарядов калибром 152 миллиметра по Байраку и Доломитному в ДНР, а также 40 ракет из "Града" по Новоселовке, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 19.50 - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Байрак: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 21.05 - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Доломитное: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 21.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Новоселовка: выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.В ходе спецоперации ВС РФ совместно в силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстрелы гражданских объектов, которые совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, варварскими.В конце июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что силы Донецкой Народной Республики усилили контрбатарейную работу, ситуация немного улучшилась - противник может наносить удары лишь по окраинам Донецка и части Горловки, проводится дальнейшая работа по усилению мер для того, чтобы противник не мог физически задействовать имеющееся вооружение.

https://ria.ru/20220704/himars-1800206485.html

https://ria.ru/20220704/spetsoperatsiya-1800051882.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

донбасс

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донецкая народная республика, донецк (днр), вооруженные силы рф, нато, донбасс, денис пушилин, вооруженные силы украины