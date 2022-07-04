Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска за 15 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 04.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/obstrel-1800221886.html
Украинские войска за 15 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска за 15 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 04.07.2022
Украинские войска за 15 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска за 15 минут выпустили 12 снарядов калибром 152 миллиметра по Байраку и Доломитному в ДНР, а также 40 ракет из "Града" по Новоселовке, сообщили РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T22:14
2022-07-04T22:14
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк (днр)
вооруженные силы рф
нато
донбасс
денис пушилин
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797340154_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_b8cee2b6e78b67c4f799cb3a8f46e579.jpg
ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили 12 снарядов калибром 152 миллиметра по Байраку и Доломитному в ДНР, а также 40 ракет из "Града" по Новоселовке, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 19.50 - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Байрак: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 21.05 - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Доломитное: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 21.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Новоселовка: выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.В ходе спецоперации ВС РФ совместно в силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстрелы гражданских объектов, которые совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, варварскими.В конце июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что силы Донецкой Народной Республики усилили контрбатарейную работу, ситуация немного улучшилась - противник может наносить удары лишь по окраинам Донецка и части Горловки, проводится дальнейшая работа по усилению мер для того, чтобы противник не мог физически задействовать имеющееся вооружение.
https://ria.ru/20220704/himars-1800206485.html
https://ria.ru/20220704/spetsoperatsiya-1800051882.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797340154_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_40c57a5b5459bbb55b54c52b62189d9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, донецк (днр), вооруженные силы рф, нато, донбасс, денис пушилин, вооруженные силы украины
22:14 04.07.2022
 
Украинские войска за 15 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР

В ДНР сообщили, что ВСУ за 15 минут обстреляли Байрак, Доломитное и Новоселовку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела украинскими войсками в ДНР
Последствия обстрела украинскими войсками в ДНР - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Последствия обстрела украинскими войсками в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили 12 снарядов калибром 152 миллиметра по Байраку и Доломитному в ДНР, а также 40 ракет из "Града" по Новоселовке, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 19.50 - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Байрак: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 21.05 - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Доломитное: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 21.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Новоселовка: выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
20:36Специальная военная операция на Украине
ВСУ впервые обстреляли ДНР из американских РСЗО HIMARS
В ходе спецоперации ВС РФ совместно в силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.
Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстрелы гражданских объектов, которые совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, варварскими.
В конце июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что силы Донецкой Народной Республики усилили контрбатарейную работу, ситуация немного улучшилась - противник может наносить удары лишь по окраинам Донецка и части Горловки, проводится дальнейшая работа по усилению мер для того, чтобы противник не мог физически задействовать имеющееся вооружение.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13:52Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.07.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Вооруженные силы РФНАТОДонбассДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала