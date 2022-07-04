Украинские войска за 15 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР
В ДНР сообщили, что ВСУ за 15 минут обстреляли Байрак, Доломитное и Новоселовку
Последствия обстрела украинскими войсками в ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили 12 снарядов калибром 152 миллиметра по Байраку и Доломитному в ДНР, а также 40 ракет из "Града" по Новоселовке, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 19.50 - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Байрак: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 21.05 - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Доломитное: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 21.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Новоселовка: выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.
В ходе спецоперации ВС РФ совместно в силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.
Украинские войска обстреливают Донецк в том числе из РСЗО "Град" и артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обстрелы гражданских объектов, которые совершаются Украиной в Донбассе в последнее время, варварскими.
В конце июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что силы Донецкой Народной Республики усилили контрбатарейную работу, ситуация немного улучшилась - противник может наносить удары лишь по окраинам Донецка и части Горловки, проводится дальнейшая работа по усилению мер для того, чтобы противник не мог физически задействовать имеющееся вооружение.