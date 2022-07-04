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Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 04.07.2022

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска за десять минут выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а также десять ракет из РСЗО... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T18:32

2022-07-04T18:32

2022-07-04T18:45

специальная военная операция на украине

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сцкк

донецк (днр)

петровский район

украина

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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а также десять ракет из РСЗО "Град" и десять снарядов калибром 152 миллиметров по Петровскому району города, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18.05 (время совпадает с мск) - н.п. Первомайское – г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 мм; 18.15 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", десять снарядов калибром 152 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

петровский район

украина

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в мире, сцкк, донецк (днр), петровский район, украина