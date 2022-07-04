https://ria.ru/20220704/obstrel-1800183927.html
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 04.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска за десять минут выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а также десять ракет из РСЗО... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T18:32
2022-07-04T18:32
2022-07-04T18:45
специальная военная операция на украине
в мире
сцкк
донецк (днр)
петровский район
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775476884_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9dee386d8674e1d05bf1906c1f4a7f59.jpg
ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а также десять ракет из РСЗО "Град" и десять снарядов калибром 152 миллиметров по Петровскому району города, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18.05 (время совпадает с мск) - н.п. Первомайское – г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 мм; 18.15 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", десять снарядов калибром 152 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
петровский район
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775476884_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8490bafce2ee30d7aecf09be0f1bddf5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сцкк, донецк (днр), петровский район, украина
18:32 04.07.2022 (обновлено: 18:45 04.07.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из "Града" и снаряды калибра 155 и 152 миллиметра