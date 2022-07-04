https://ria.ru/20220704/obstrel-1800181498.html
Украинские войска обстреляли Байрак в ДНР
Украинские войска обстреляли Байрак в ДНР - РИА Новости, 04.07.2022
Украинские войска обстреляли Байрак в ДНР
Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Байрак в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T18:21
2022-07-04T18:21
2022-07-04T18:24
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797348745_0:94:3098:1837_1920x0_80_0_0_7d6d73c2835834e4b834ea7b0a5d33bd.jpg
ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Байрак в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.47 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Николаевка - н.п. Байрак: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797348745_369:0:3098:2047_1920x0_80_0_0_6153ff62a9040c096a7bbf0a90d0b60e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
18:21 04.07.2022 (обновлено: 18:24 04.07.2022)
Украинские войска обстреляли Байрак в ДНР
ДНР: ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 152 миллиметра по Байраку