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Украинские войска обстреляли Байрак в ДНР

Украинские войска обстреляли Байрак в ДНР - РИА Новости, 04.07.2022

Украинские войска обстреляли Байрак в ДНР

Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Байрак в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T18:21

2022-07-04T18:21

2022-07-04T18:24

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Байрак в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.47 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Николаевка - н.п. Байрак: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр