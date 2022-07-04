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Украинские войска обстреляли Байрак в ДНР - РИА Новости, 04.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/obstrel-1800181498.html
Украинские войска обстреляли Байрак в ДНР
Украинские войска обстреляли Байрак в ДНР - РИА Новости, 04.07.2022
Украинские войска обстреляли Байрак в ДНР
Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Байрак в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T18:21
2022-07-04T18:24
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Байрак в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.47 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Николаевка - н.п. Байрак: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
18:21 04.07.2022 (обновлено: 18:24 04.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Байрак в ДНР

ДНР: ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 152 миллиметра по Байраку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в ДНР
Последствия обстрела в ДНР - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Байрак в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.47 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Николаевка - н.п. Байрак: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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