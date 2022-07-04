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"Страх такой, что сейчас убьют" – жители Мелитополя о ночном обстреле

"Страх такой, что сейчас убьют" – жители Мелитополя о ночном обстреле - РИА Новости, 04.07.2022

"Страх такой, что сейчас убьют" – жители Мелитополя о ночном обстреле

Дважды за ночь ВСУ нанесли удары по городу из РСЗО большой дальности. Нанесен ущерб жилым домам и объектам городской инфраструктуры. Жители Мелитополя... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T18:02

2022-07-04T18:02

2022-07-04T18:02

мелитополь

вооруженные силы украины

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Дважды за ночь ВСУ нанесли удары по городу из РСЗО большой дальности. Нанесен ущерб жилым домам и объектам городской инфраструктуры. Жители Мелитополя рассказали о том, что они пережили и как пытались спастись от обстрела.

мелитополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Страх такой, что сейчас убьют" – жители Мелитополя о ночном обстреле Дважды за ночь ВСУ нанесли удары по городу из РСЗО большой дальности. Нанесен ущерб жилым домам и объектам городской инфраструктуры. Жители Мелитополя рассказали о том, что они пережили и как пытались спастись от обстрела. 2022-07-04T18:02 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мелитополь, вооруженные силы украины, видео