https://ria.ru/20220704/obstrel-1800174346.html
"Страх такой, что сейчас убьют" – жители Мелитополя о ночном обстреле
"Страх такой, что сейчас убьют" – жители Мелитополя о ночном обстреле - РИА Новости, 04.07.2022
"Страх такой, что сейчас убьют" – жители Мелитополя о ночном обстреле
Дважды за ночь ВСУ нанесли удары по городу из РСЗО большой дальности. Нанесен ущерб жилым домам и объектам городской инфраструктуры. Жители Мелитополя... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T18:02
2022-07-04T18:02
2022-07-04T18:02
мелитополь
вооруженные силы украины
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Дважды за ночь ВСУ нанесли удары по городу из РСЗО большой дальности. Нанесен ущерб жилым домам и объектам городской инфраструктуры. Жители Мелитополя рассказали о том, что они пережили и как пытались спастись от обстрела.
мелитополь
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800173744_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_dddbc97d2e0d019ddbf973d139107bfb.png
"Страх такой, что сейчас убьют" – жители Мелитополя о ночном обстреле
Дважды за ночь ВСУ нанесли удары по городу из РСЗО большой дальности. Нанесен ущерб жилым домам и объектам городской инфраструктуры. Жители Мелитополя рассказали о том, что они пережили и как пытались спастись от обстрела.
2022-07-04T18:02
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PT1M13S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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мелитополь, вооруженные силы украины, видео
"Страх такой, что сейчас убьют" – жители Мелитополя о ночном обстреле
Дважды за ночь ВСУ нанесли удары по городу из РСЗО большой дальности. Нанесен ущерб жилым домам и объектам городской инфраструктуры. Жители Мелитополя рассказали о том, что они пережили и как пытались спастись от обстрела.
2022-07-04T18:02
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PT1M13S
"Страх такой, что сейчас убьют" – жители Мелитополя о ночном обстреле
Дважды за ночь ВСУ нанесли удары по городу из РСЗО большой дальности. Нанесен ущерб жилым домам и объектам городской инфраструктуры. Жители Мелитополя рассказали о том, что они пережили и как пытались спастись от обстрела.