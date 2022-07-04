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Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка - РИА Новости, 04.07.2022

Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка

Украинские войска выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T16:29

2022-07-04T16:29

2022-07-04T16:32

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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.10 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Первомайское - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено десять снарядов калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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