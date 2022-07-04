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При обстреле со стороны ВСУ поселка в районе Горловки пострадала женщина - РИА Новости, 04.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/obstrel-1800089149.html
При обстреле со стороны ВСУ поселка в районе Горловки пострадала женщина
При обстреле со стороны ВСУ поселка в районе Горловки пострадала женщина - РИА Новости, 04.07.2022
При обстреле со стороны ВСУ поселка в районе Горловки пострадала женщина
Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками поселка шахты имени Гагарина, сообщает мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T13:29
2022-07-04T13:29
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
стирол
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками поселка шахты имени Гагарина, сообщает мэр Горловки Иван Приходько."Укронацисты подвергли обстрелу поселок шахты Гагарина, что в Никитовском районе Горловки. По улице Сухумской... ранена мирная горловчанка", - написал он в Telegram-канале.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), стирол
13:29 04.07.2022
 
При обстреле со стороны ВСУ поселка в районе Горловки пострадала женщина

Мэр Горловки Приходько: при обстреле ВСУ поселка шахты имени Гагарина ранена женщина

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками поселка шахты имени Гагарина, сообщает мэр Горловки Иван Приходько.
"Укронацисты подвергли обстрелу поселок шахты Гагарина, что в Никитовском районе Горловки. По улице Сухумской... ранена мирная горловчанка", - написал он в Telegram-канале.
Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Стирол
 
 
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