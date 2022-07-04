https://ria.ru/20220704/obstrel-1800089149.html

При обстреле со стороны ВСУ поселка в районе Горловки пострадала женщина

При обстреле со стороны ВСУ поселка в районе Горловки пострадала женщина - РИА Новости, 04.07.2022

При обстреле со стороны ВСУ поселка в районе Горловки пострадала женщина

Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками поселка шахты имени Гагарина, сообщает мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T13:29

2022-07-04T13:29

2022-07-04T13:29

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

стирол

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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками поселка шахты имени Гагарина, сообщает мэр Горловки Иван Приходько."Укронацисты подвергли обстрелу поселок шахты Гагарина, что в Никитовском районе Горловки. По улице Сухумской... ранена мирная горловчанка", - написал он в Telegram-канале.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220703/ranenyy-1799924880.html

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

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Дарья Буймова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), стирол