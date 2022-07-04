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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из "Урагана"
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из "Урагана" - РИА Новости, 04.07.2022
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из "Урагана"
Украинские войска в 12.40 выпустили восемь ракет из РСЗО "Ураган" по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T13:14
2022-07-04T13:14
2022-07-04T13:26
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска в 12.40 выпустили восемь ракет из РСЗО "Ураган" по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.40 (совпадает с мск) - н.п. Соловьево - г. Донецк (Киевский район): выпущено 8 ракет из БМ-27 "Ураган", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.По данным представительства, в 12.35 украинские войска также обстреляли поселок шахты имени Гагарина в Горловке, выпустив три мины калибром 122 миллиметра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, космос - риа наука, украина, горловка, ситуация в днр и лнр
13:14 04.07.2022 (обновлено: 13:26 04.07.2022)
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из "Урагана"
ДНР: ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО "Ураган" по Киевскому району Донецка