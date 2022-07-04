ВСУ вновь обстреляли тяжелыми снарядами Киевский район Донецка
ВСУ выпустили шесть 152-миллиметровых снарядов по Киевскому району Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 июл – РИА Новости. Украинские войска в 11.20 мск вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Пески - город Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. По данным представительства, украинские войска ранее в понедельник семь раз обстреляли указанный район тяжелыми снарядами и ракетами из РСЗО "Град".
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.