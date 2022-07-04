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ВСУ вновь обстреляли тяжелыми снарядами Киевский район Донецка

ВСУ вновь обстреляли тяжелыми снарядами Киевский район Донецка - РИА Новости, 04.07.2022

ВСУ вновь обстреляли тяжелыми снарядами Киевский район Донецка

Украинские войска в 11.20 мск вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T12:09

2022-07-04T12:09

2022-07-04T12:09

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

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украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 4 июл – РИА Новости. Украинские войска в 11.20 мск вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Пески - город Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. По данным представительства, украинские войска ранее в понедельник семь раз обстреляли указанный район тяжелыми снарядами и ракетами из РСЗО "Град".Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20220704/pozhar-1800020564.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), сцкк, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр