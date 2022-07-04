10:16 04.07.2022 (обновлено: 11:46 04.07.2022)
В Якутии из-за обрушения декораций для Спортивных игр пострадали 18 человек
Глава Якутии: из-за обрушения экрана и декораций для Спортивных игр пострадали 18 человек
Ураганный ветер в селе Борогонцы под Якутском снес экран и декорации для Спортивных игр
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Почти два десятка человек пострадали в Якутии из-за разрушения декораций для Спортивных игр от ураганного ветра, сообщил глава республики Айсен Николаев.
ЧП произошло в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса.
"Вследствие ураганного ветра <...> произошло разрушение конструкций экрана и декораций для Спортивных игр. При этом пострадали 18 человек, в том числе три ребенка. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — написал Николаев в своем Telegram-канале.
Он поручил правительству республики оказать помощь пострадавшим и принять все меры по устранению последствий природного бедствия.
VIII Спортивные игры народов Якутии проходят с 4 по 9 июля, в программу включены 16 видов спорта — аэробика, баскетбол 3х3, волейбол, мини-футбол, легкая атлетика, настольный теннис, спортивная борьба, шашки, шахматы, стрельба из лука, пулевая стрельба, гиревой спорт, спортинг, бокс, легкая атлетика (паралимпийская и сурдлимпийская программа) и многоборье ВФСК "ГТО".
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