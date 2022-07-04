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Метрополитан Груп: рынок недвижимости Дубая продолжает бить рекорды

Метрополитан Груп: рынок недвижимости Дубая продолжает бить рекорды - РИА Новости, 04.07.2022

Метрополитан Груп: рынок недвижимости Дубая продолжает бить рекорды

Май 2022 года стал самым успешным месяцем для сектора недвижимости Дубая за последние 13 лет с точки зрения объёма продаж и стоимости проданных объектов... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T10:20

2022-07-04T10:20

2022-07-04T10:20

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ДУБАЙ, 4 июл – "Метрополитан Груп". Май 2022 года стал самым успешным месяцем для сектора недвижимости Дубая за последние 13 лет с точки зрения объёма продаж и стоимости проданных объектов. Эксперты рынка сходятся во мнении, что выбору Дубая как направления инвестиций более, чем оправдан.Стабильность – один из мощнейших факторов, привлекающих в эмират многочисленных инвесторов: к примеру, курс дирхама к доллару остается неизменным с 1997 года, хотя с тех пор мир пережил уже несколько экономических кризисов.Генеральный директор одного из крупнейших агентств недвижимости ОАЭ Metropolitan Premium Properties ("Метрополитан Премиум Пропертиз") Никита Кузнецов:"Приобретение жилой собственности в Дубае давно считается выгодной и надежной инвестицией. Уверенность в потенциальных и состоявшихся инвесторов вселяет, в первую очередь, тот факт, что их средства будут в безопасности. Более того, удачно выбранный объект со временем будет стоить дороже".В течение первых двух кварталов 2022 года в Дубае было анонсировано сразу несколько проектов класса люкс. Тем не менее, на фоне активного притока крупных частных капиталов ведущие застройщики элитных объектов отмечают дефицит предложения. В период с января по май в Дубае были совершены транзакции на общую сумму 61,9 миллиарда дирхамов ОАЭ (более 885 миллиардов рублей), при этом основная часть сделок находилась ближе к верхней границе ценового диапазона.О росте привлекательности Дубая, в том числе, как места для жизни говорит и то, что с конца 2020 года население эмирата увеличилось почти на 100 тысяч человек, превысив отметку в 3,5 миллиона. Причин предостаточно: это и сильная экономика, которая не пострадала от пандемии и политических конфликтов – по прогнозам аналитиков, в 2022 году рост ВВП ОАЭ составит 5,4% – и отсутствие налогов на прибыль, и прозрачные механизмы оформления сделок с недвижимостью, и, безусловно, высокий уровень жизни.Учитывая, что рост цен на жилье в Дубае в этом году, по оценкам независимых международных экспертов, ожидается на уровне 5-7% в сегменте эконом и 12-15% в сегменте элитной недвижимости, этот инструмент является отличным средством защиты от инфляции. Более того, такой актив дает возможность не просто сохранить, но и приумножить вложения при грамотном планировании покупки с помощью профессиональных консультантов.Группа компаний Metropolitan Group ("Метрополитан Груп") успешно работает на рынке недвижимости с 2008 года и гордится высоким качеством риэлторских услуг, консультационной и правовой поддержки, которую предоставляет клиентам не только в ОАЭ, но и в других странах мира. Агентства недвижимости Metropolitan Group входят в тройку самых признанных в ОАЭ в сегменте продаж на стадии застройки.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы