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Суд арестовал жителя Ростова-на-Дону по делу о реабилитации нацизма - РИА Новости, 04.07.2022
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Суд арестовал жителя Ростова-на-Дону по делу о реабилитации нацизма
Суд арестовал жителя Ростова-на-Дону по делу о реабилитации нацизма - РИА Новости, 04.07.2022
Суд арестовал жителя Ростова-на-Дону по делу о реабилитации нацизма
Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест местного жителя, который, по версии правоохранителей, администрировал сообщества в соцсети, одобрявшие действия... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T18:11
2022-07-04T18:28
ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест местного жителя, который, по версии правоохранителей, администрировал сообщества в соцсети, одобрявшие действия нацистов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона."Суд на три месяца арестовал жителя Ростова-на-Дону, подозреваемого в реабилитации нацизма", - сказал собеседник агентства. По его данным, мужчина создавал и администрировал сообщества в соцсети "ВКонтакте", в которых одобрительно высказывался о действиях фашистов и их пособников."Он придерживался праворадикальных взглядов", - уточнил источник.
https://ria.ru/20220524/sud-1790457223.html
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ростов-на-дону, происшествия
18:11 04.07.2022 (обновлено: 18:28 04.07.2022)
 
Суд арестовал жителя Ростова-на-Дону по делу о реабилитации нацизма

Суд арестовал жителя Ростова-на-Дону на три месяца по делу о реабилитации нацизма

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест местного жителя, который, по версии правоохранителей, администрировал сообщества в соцсети, одобрявшие действия нацистов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
"Суд на три месяца арестовал жителя Ростова-на-Дону, подозреваемого в реабилитации нацизма", - сказал собеседник агентства. По его данным, мужчина создавал и администрировал сообщества в соцсети "ВКонтакте", в которых одобрительно высказывался о действиях фашистов и их пособников.
"Он придерживался праворадикальных взглядов", - уточнил источник.
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