https://ria.ru/20220704/natsizm-1800177805.html

Суд арестовал жителя Ростова-на-Дону по делу о реабилитации нацизма

Суд арестовал жителя Ростова-на-Дону по делу о реабилитации нацизма - РИА Новости, 04.07.2022

Суд арестовал жителя Ростова-на-Дону по делу о реабилитации нацизма

Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест местного жителя, который, по версии правоохранителей, администрировал сообщества в соцсети, одобрявшие действия... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T18:11

2022-07-04T18:11

2022-07-04T18:28

ростов-на-дону

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест местного жителя, который, по версии правоохранителей, администрировал сообщества в соцсети, одобрявшие действия нацистов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона."Суд на три месяца арестовал жителя Ростова-на-Дону, подозреваемого в реабилитации нацизма", - сказал собеседник агентства. По его данным, мужчина создавал и администрировал сообщества в соцсети "ВКонтакте", в которых одобрительно высказывался о действиях фашистов и их пособников."Он придерживался праворадикальных взглядов", - уточнил источник.

https://ria.ru/20220524/sud-1790457223.html

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ростов-на-дону, происшествия