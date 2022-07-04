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Суд арестовал жителя Ростова-на-Дону по делу о реабилитации нацизма
Суд арестовал жителя Ростова-на-Дону по делу о реабилитации нацизма - РИА Новости, 04.07.2022
Суд арестовал жителя Ростова-на-Дону по делу о реабилитации нацизма
Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест местного жителя, который, по версии правоохранителей, администрировал сообщества в соцсети, одобрявшие действия... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T18:11
2022-07-04T18:11
2022-07-04T18:28
ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест местного жителя, который, по версии правоохранителей, администрировал сообщества в соцсети, одобрявшие действия нацистов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона."Суд на три месяца арестовал жителя Ростова-на-Дону, подозреваемого в реабилитации нацизма", - сказал собеседник агентства. По его данным, мужчина создавал и администрировал сообщества в соцсети "ВКонтакте", в которых одобрительно высказывался о действиях фашистов и их пособников."Он придерживался праворадикальных взглядов", - уточнил источник.
https://ria.ru/20220524/sud-1790457223.html
ростов-на-дону
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, происшествия
18:11 04.07.2022 (обновлено: 18:28 04.07.2022)
Суд арестовал жителя Ростова-на-Дону по делу о реабилитации нацизма
Суд арестовал жителя Ростова-на-Дону на три месяца по делу о реабилитации нацизма