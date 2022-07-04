11:34 04.07.2022 (обновлено: 11:37 04.07.2022)
Кулеба не видит предпосылок для изменения политики НАТО по членству Киева
Глава МИД Украины Кулеба не видит предпосылок для изменения политики НАТО по статусу Киева
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пока не видит предпосылок для изменения политики НАТО по членству страны в альянсе.
"Не вижу сейчас предпосылок для изменения альянсом своей практической политики по членству Украины в альянсе. То есть я ожидаю, что в ближайшее время со стороны НАТО продолжатся подтверждения, что двери открыты и решение Бухарестского саммита остается в силе. Украина так же остается на треке евроатлантической интеграции, но я не вижу потенциала в ближайшей перспективе, чтобы НАТО изменила свою позицию", - сказал Кулеба в интервью изданию "Левый берег".
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Представители официального Вашингтона неоднократно заявляли, что на данном этапе возможность вступления Украины в НАТО не рассматривается. При этом, в США подчеркивали, что альянс никогда не откажется от политики "открытых дверей", и не исключил, что в будущем Киев сможет попытаться присоединиться к организации.