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Кулеба не видит предпосылок для изменения политики НАТО по членству Киева - РИА Новости, 04.07.2022
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Кулеба не видит предпосылок для изменения политики НАТО по членству Киева
Кулеба не видит предпосылок для изменения политики НАТО по членству Киева - РИА Новости, 04.07.2022
Кулеба не видит предпосылок для изменения политики НАТО по членству Киева
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пока не видит предпосылок для изменения политики НАТО по членству страны в альянсе. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T11:34
2022-07-04T11:37
в мире
украина
нато
мид украины
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пока не видит предпосылок для изменения политики НАТО по членству страны в альянсе."Не вижу сейчас предпосылок для изменения альянсом своей практической политики по членству Украины в альянсе. То есть я ожидаю, что в ближайшее время со стороны НАТО продолжатся подтверждения, что двери открыты и решение Бухарестского саммита остается в силе. Украина так же остается на треке евроатлантической интеграции, но я не вижу потенциала в ближайшей перспективе, чтобы НАТО изменила свою позицию", - сказал Кулеба в интервью изданию "Левый берег".Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Представители официального Вашингтона неоднократно заявляли, что на данном этапе возможность вступления Украины в НАТО не рассматривается. При этом, в США подчеркивали, что альянс никогда не откажется от политики "открытых дверей", и не исключил, что в будущем Киев сможет попытаться присоединиться к организации.
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в мире, украина, нато, мид украины, дмитрий кулеба
11:34 04.07.2022 (обновлено: 11:37 04.07.2022)
 
Кулеба не видит предпосылок для изменения политики НАТО по членству Киева

Глава МИД Украины Кулеба не видит предпосылок для изменения политики НАТО по статусу Киева

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пока не видит предпосылок для изменения политики НАТО по членству страны в альянсе.
"Не вижу сейчас предпосылок для изменения альянсом своей практической политики по членству Украины в альянсе. То есть я ожидаю, что в ближайшее время со стороны НАТО продолжатся подтверждения, что двери открыты и решение Бухарестского саммита остается в силе. Украина так же остается на треке евроатлантической интеграции, но я не вижу потенциала в ближайшей перспективе, чтобы НАТО изменила свою позицию", - сказал Кулеба в интервью изданию "Левый берег".
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Представители официального Вашингтона неоднократно заявляли, что на данном этапе возможность вступления Украины в НАТО не рассматривается. При этом, в США подчеркивали, что альянс никогда не откажется от политики "открытых дверей", и не исключил, что в будущем Киев сможет попытаться присоединиться к организации.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 14:53
Украина не сможет вступить в НАТО в ближайшем будущем, заявил Джонсон
 
В миреУкраинаНАТОМИД УкраиныДмитрий Кулеба
 
 
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