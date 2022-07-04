https://ria.ru/20220704/nato-1800044654.html

Кулеба не видит предпосылок для изменения политики НАТО по членству Киева

Кулеба не видит предпосылок для изменения политики НАТО по членству Киева - РИА Новости, 04.07.2022

Кулеба не видит предпосылок для изменения политики НАТО по членству Киева

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пока не видит предпосылок для изменения политики НАТО по членству страны в альянсе. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T11:34

2022-07-04T11:34

2022-07-04T11:37

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нато

мид украины

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пока не видит предпосылок для изменения политики НАТО по членству страны в альянсе."Не вижу сейчас предпосылок для изменения альянсом своей практической политики по членству Украины в альянсе. То есть я ожидаю, что в ближайшее время со стороны НАТО продолжатся подтверждения, что двери открыты и решение Бухарестского саммита остается в силе. Украина так же остается на треке евроатлантической интеграции, но я не вижу потенциала в ближайшей перспективе, чтобы НАТО изменила свою позицию", - сказал Кулеба в интервью изданию "Левый берег".Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Представители официального Вашингтона неоднократно заявляли, что на данном этапе возможность вступления Украины в НАТО не рассматривается. При этом, в США подчеркивали, что альянс никогда не откажется от политики "открытых дверей", и не исключил, что в будущем Киев сможет попытаться присоединиться к организации.

https://ria.ru/20220630/nato-1799279116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, мид украины, дмитрий кулеба