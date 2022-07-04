https://ria.ru/20220704/nagrada-1800196790.html
Алиханов вручил благодарность журналисту РИА Новости
Алиханов вручил благодарность журналисту РИА Новости - РИА Новости, 04.07.2022
Алиханов вручил благодарность журналисту РИА Новости
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов вручил благодарность журналисту РИА Новости, руководителю редакции региональной информации Юлии Оглоблиной,... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T19:39
2022-07-04T19:39
2022-07-04T20:17
общество
калининградская область
россия
балтийский федеральный университет
антон алиханов
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КАЛИНИНГРАД, 4 июл - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов вручил благодарность журналисту РИА Новости, руководителю редакции региональной информации Юлии Оглоблиной, церемония состоялась в понедельник, в 76-ю годовщину образования Калининградской области и города Калининграда, в региональном правительстве.Губернатор вручил награды Российской Федерации и Калининградской области представителям предприятий региона, учреждений социальной сферы и образования, средств массовой информации."Калининградская область гордится каждым из вас, вашими заслугами", – отметил глава региона.Юлия Оглоблина получила благодарность губернатора за значительный вклад в информационное сопровождение деятельности правительства Калининградской области и освещение социальных государственных программ по Калининградской области.Благодарность Президента Российской Федерации коллективу Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" губернатор передал генеральному директору предприятия Илье Самарину. Этой государственной наградой отмечен большой вклад одного из старейших калининградских заводов в разработку и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетняя добросовестная работа его сотрудников.Орденом "За заслуги перед Калининградской областью" награждены директор Медицинского института БФУ им. И. Канта Сергей Коренев, начальник Западного линейного управления МВД России на транспорте Игорь Астраханцев и экс-советник губернатора Калининградской области Юрий Цыбин.Профессиональные заслуги ещё нескольких калининградцев отмечены Почетной грамотой правительства Калининградской области и почётным дипломом "Благодарность губернатора Калининградской области".
https://ria.ru/20220515/rubezhnoe-1788620803.html
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РИА Новости
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общество, калининградская область, россия, балтийский федеральный университет, антон алиханов
19:39 04.07.2022 (обновлено: 20:17 04.07.2022)
Алиханов вручил благодарность журналисту РИА Новости
Калининградский глава Алиханов вручил благодарность журналисту РИА Новости Юлии Оглоблиной
КАЛИНИНГРАД, 4 июл - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов вручил благодарность журналисту РИА Новости, руководителю редакции региональной информации Юлии Оглоблиной, церемония состоялась в понедельник, в 76-ю годовщину образования Калининградской области и города Калининграда, в региональном правительстве.
Губернатор вручил награды Российской Федерации и Калининградской области
представителям предприятий региона, учреждений социальной сферы и образования, средств массовой информации.
"Калининградская область гордится каждым из вас, вашими заслугами", – отметил глава региона.
Юлия Оглоблина получила благодарность губернатора за значительный вклад в информационное сопровождение деятельности правительства Калининградской области и освещение социальных государственных программ по Калининградской области.
Благодарность Президента Российской Федерации коллективу Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" губернатор передал генеральному директору предприятия Илье Самарину. Этой государственной наградой отмечен большой вклад одного из старейших калининградских заводов в разработку и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетняя добросовестная работа его сотрудников.
Орденом "За заслуги перед Калининградской областью" награждены директор Медицинского института БФУ
им. И. Канта Сергей Коренев, начальник Западного линейного управления МВД России
на транспорте Игорь Астраханцев и экс-советник губернатора Калининградской области Юрий Цыбин.
Профессиональные заслуги ещё нескольких калининградцев отмечены Почетной грамотой правительства Калининградской области и почётным дипломом "Благодарность губернатора Калининградской области".