https://ria.ru/20220704/nagrada-1799996141.html
Замминистра обороны Панков наградил участников спецоперации на Украине
Замминистра обороны Панков наградил участников спецоперации на Украине - РИА Новости, 04.07.2022
Замминистра обороны Панков наградил участников спецоперации на Украине
Замминистра обороны РФ Николай Панков вручил государственные награды участникам специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T09:17
2022-07-04T09:17
2022-07-04T09:17
специальная военная операция на украине
николай панков
россия
безопасность
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Николай Панков вручил государственные награды участникам специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны."Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков вручил государственные награды военнослужащим-десантникам, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции. Генерал армии поблагодарил воинов-десантников за мужество и героизм, самоотверженный ратный труд и поздравил военнослужащих, получивших первые офицерские звания", - сказали в ведомстве.По словам Панкова, военные "должны знать, что их славные ратные дела незамеченными не останутся и по достоинству оцениваются". "Успешно решайте задачи, а мы будем делать все, чтобы наградные указы подписывались максимально быстро. Спасибо вам еще раз, примите самые добрые пожелания", - обратился к награжденным замминистра.В числе награждённых офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты, удостоенные высоких государственных наград - медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с изображением мечей, "За отвагу", "Суворова", "Жукова", "Луки Крымского", "За спасение погибавших", "За боевые отличия", а также различных наград и знаков отличия Минобороны России.
https://ria.ru/20220629/spetsoperatsiya-1798963274.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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николай панков, россия, безопасность
Замминистра обороны Панков наградил участников спецоперации на Украине
Замминистра обороны Панков наградил десантников, участвующих в спецоперации на Украине
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Николай Панков вручил государственные награды участникам специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны.
"Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ
генерал армии Николай Панков
вручил государственные награды военнослужащим-десантникам, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции. Генерал армии поблагодарил воинов-десантников за мужество и героизм, самоотверженный ратный труд и поздравил военнослужащих, получивших первые офицерские звания", - сказали в ведомстве.
По словам Панкова, военные "должны знать, что их славные ратные дела незамеченными не останутся и по достоинству оцениваются". "Успешно решайте задачи, а мы будем делать все, чтобы наградные указы подписывались максимально быстро. Спасибо вам еще раз, примите самые добрые пожелания", - обратился к награжденным замминистра.
В числе награждённых офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты, удостоенные высоких государственных наград - медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с изображением мечей, "За отвагу", "Суворова", "Жукова", "Луки Крымского", "За спасение погибавших", "За боевые отличия", а также различных наград и знаков отличия Минобороны России.