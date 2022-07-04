https://ria.ru/20220704/nagrada-1799996141.html

Замминистра обороны Панков наградил участников спецоперации на Украине

Замминистра обороны Панков наградил участников спецоперации на Украине - РИА Новости, 04.07.2022

Замминистра обороны Панков наградил участников спецоперации на Украине

Замминистра обороны РФ Николай Панков вручил государственные награды участникам специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T09:17

2022-07-04T09:17

2022-07-04T09:17

специальная военная операция на украине

николай панков

россия

безопасность

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Николай Панков вручил государственные награды участникам специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны."Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков вручил государственные награды военнослужащим-десантникам, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции. Генерал армии поблагодарил воинов-десантников за мужество и героизм, самоотверженный ратный труд и поздравил военнослужащих, получивших первые офицерские звания", - сказали в ведомстве.По словам Панкова, военные "должны знать, что их славные ратные дела незамеченными не останутся и по достоинству оцениваются". "Успешно решайте задачи, а мы будем делать все, чтобы наградные указы подписывались максимально быстро. Спасибо вам еще раз, примите самые добрые пожелания", - обратился к награжденным замминистра.В числе награждённых офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты, удостоенные высоких государственных наград - медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с изображением мечей, "За отвагу", "Суворова", "Жукова", "Луки Крымского", "За спасение погибавших", "За боевые отличия", а также различных наград и знаков отличия Минобороны России.

https://ria.ru/20220629/spetsoperatsiya-1798963274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

николай панков, россия, безопасность