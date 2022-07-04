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Замминистра обороны Панков наградил участников спецоперации на Украине - РИА Новости, 04.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/nagrada-1799996141.html
Замминистра обороны Панков наградил участников спецоперации на Украине
Замминистра обороны Панков наградил участников спецоперации на Украине - РИА Новости, 04.07.2022
Замминистра обороны Панков наградил участников спецоперации на Украине
Замминистра обороны РФ Николай Панков вручил государственные награды участникам специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T09:17
2022-07-04T09:17
специальная военная операция на украине
николай панков
россия
безопасность
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Николай Панков вручил государственные награды участникам специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны."Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков вручил государственные награды военнослужащим-десантникам, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции. Генерал армии поблагодарил воинов-десантников за мужество и героизм, самоотверженный ратный труд и поздравил военнослужащих, получивших первые офицерские звания", - сказали в ведомстве.По словам Панкова, военные "должны знать, что их славные ратные дела незамеченными не останутся и по достоинству оцениваются". "Успешно решайте задачи, а мы будем делать все, чтобы наградные указы подписывались максимально быстро. Спасибо вам еще раз, примите самые добрые пожелания", - обратился к награжденным замминистра.В числе награждённых офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты, удостоенные высоких государственных наград - медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с изображением мечей, "За отвагу", "Суворова", "Жукова", "Луки Крымского", "За спасение погибавших", "За боевые отличия", а также различных наград и знаков отличия Минобороны России.
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николай панков, россия, безопасность
09:17 04.07.2022
 
Замминистра обороны Панков наградил участников спецоперации на Украине

Замминистра обороны Панков наградил десантников, участвующих в спецоперации на Украине

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкСлужащие подразделений ВДВ ВС РФ на боевой машине десанта БМД-2 под Николаевом
Служащие подразделений ВДВ ВС РФ на боевой машине десанта БМД-2 под Николаевом - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Служащие подразделений ВДВ ВС РФ на боевой машине десанта БМД-2 под Николаевом. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Николай Панков вручил государственные награды участникам специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны.
"Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков вручил государственные награды военнослужащим-десантникам, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции. Генерал армии поблагодарил воинов-десантников за мужество и героизм, самоотверженный ратный труд и поздравил военнослужащих, получивших первые офицерские звания", - сказали в ведомстве.
По словам Панкова, военные "должны знать, что их славные ратные дела незамеченными не останутся и по достоинству оцениваются". "Успешно решайте задачи, а мы будем делать все, чтобы наградные указы подписывались максимально быстро. Спасибо вам еще раз, примите самые добрые пожелания", - обратился к награжденным замминистра.
В числе награждённых офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты, удостоенные высоких государственных наград - медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с изображением мечей, "За отвагу", "Суворова", "Жукова", "Луки Крымского", "За спасение погибавших", "За боевые отличия", а также различных наград и знаков отличия Минобороны России.
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 12:40Специальная военная операция на Украине
Шойгу вручил награды военным, отличившимся в спецоперации на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколай ПанковРоссияБезопасность
 
 
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