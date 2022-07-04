https://ria.ru/20220704/naemniki-1800019077.html

СК изучит найденные в ЛНР документы о действиях наемников на Украине

СК изучит найденные в ЛНР документы о действиях наемников на Украине - РИА Новости, 04.07.2022

СК изучит найденные в ЛНР документы о действиях наемников на Украине

Российские следователи изучат найденные в Лисичанске и Северодонецке документы о действиях наемников на Украине, есть сведения об их участии в боях,... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T10:20

2022-07-04T10:20

2022-07-04T10:28

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

лисичанск

северодонецк

россия

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

украина

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские следователи изучат найденные в Лисичанске и Северодонецке документы о действиях наемников на Украине, есть сведения об их участии в боях, фортификации, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следственный комитет России в рамках расследуемых уголовных дел изучит обнаруженные в Лисичанске и Северодонецке документы о действиях иностранных наемников на Украине", - говорится в сообщении.По имеющимся у СК данным, документы содержат сведения о роли иностранных наемников в боевых действиях, планировании ими фортификации украинских войск в Лисичанске и Северодонецке.

https://ria.ru/20220704/naemniki-1799525580.html

луганская народная республика

лисичанск

северодонецк

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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