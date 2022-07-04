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СК изучит найденные в ЛНР документы о действиях наемников на Украине - РИА Новости, 04.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/naemniki-1800019077.html
СК изучит найденные в ЛНР документы о действиях наемников на Украине
СК изучит найденные в ЛНР документы о действиях наемников на Украине - РИА Новости, 04.07.2022
СК изучит найденные в ЛНР документы о действиях наемников на Украине
Российские следователи изучат найденные в Лисичанске и Северодонецке документы о действиях наемников на Украине, есть сведения об их участии в боях,... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T10:20
2022-07-04T10:28
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
лисичанск
северодонецк
россия
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
украина
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские следователи изучат найденные в Лисичанске и Северодонецке документы о действиях наемников на Украине, есть сведения об их участии в боях, фортификации, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следственный комитет России в рамках расследуемых уголовных дел изучит обнаруженные в Лисичанске и Северодонецке документы о действиях иностранных наемников на Украине", - говорится в сообщении.По имеющимся у СК данным, документы содержат сведения о роли иностранных наемников в боевых действиях, планировании ими фортификации украинских войск в Лисичанске и Северодонецке.
https://ria.ru/20220704/naemniki-1799525580.html
луганская народная республика
лисичанск
северодонецк
россия
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луганская народная республика, лисичанск, северодонецк, россия, следственный комитет россии (ск рф), в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
10:20 04.07.2022 (обновлено: 10:28 04.07.2022)
 
СК изучит найденные в ЛНР документы о действиях наемников на Украине

СК изучит найденные в Лисичанске и Северодонецке документы о действиях наемников в ВСУ

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские следователи изучат найденные в Лисичанске и Северодонецке документы о действиях наемников на Украине, есть сведения об их участии в боях, фортификации, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Следственный комитет России в рамках расследуемых уголовных дел изучит обнаруженные в Лисичанске и Северодонецке документы о действиях иностранных наемников на Украине", - говорится в сообщении.
По имеющимся у СК данным, документы содержат сведения о роли иностранных наемников в боевых действиях, планировании ими фортификации украинских войск в Лисичанске и Северодонецке.
Спецназ ВСУ в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Такого раньше не было". С чем столкнулись иностранные наемники в Донбассе
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаЛисичанскСеверодонецкРоссияСледственный комитет России (СК РФ)В миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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