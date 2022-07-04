https://ria.ru/20220704/naemniki-1800019077.html
СК изучит найденные в ЛНР документы о действиях наемников на Украине
СК изучит найденные в ЛНР документы о действиях наемников на Украине - РИА Новости, 04.07.2022
СК изучит найденные в ЛНР документы о действиях наемников на Украине
Российские следователи изучат найденные в Лисичанске и Северодонецке документы о действиях наемников на Украине, есть сведения об их участии в боях,... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T10:20
2022-07-04T10:20
2022-07-04T10:28
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
лисичанск
северодонецк
россия
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
украина
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские следователи изучат найденные в Лисичанске и Северодонецке документы о действиях наемников на Украине, есть сведения об их участии в боях, фортификации, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следственный комитет России в рамках расследуемых уголовных дел изучит обнаруженные в Лисичанске и Северодонецке документы о действиях иностранных наемников на Украине", - говорится в сообщении.По имеющимся у СК данным, документы содержат сведения о роли иностранных наемников в боевых действиях, планировании ими фортификации украинских войск в Лисичанске и Северодонецке.
https://ria.ru/20220704/naemniki-1799525580.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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10:20 04.07.2022 (обновлено: 10:28 04.07.2022)
СК изучит найденные в ЛНР документы о действиях наемников на Украине
СК изучит найденные в Лисичанске и Северодонецке документы о действиях наемников в ВСУ