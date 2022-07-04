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"Такого раньше не было". С чем столкнулись иностранные наемники в Донбассе - РИА Новости, 04.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/naemniki-1799525580.html
"Такого раньше не было". С чем столкнулись иностранные наемники в Донбассе
"Такого раньше не было". С чем столкнулись иностранные наемники в Донбассе - РИА Новости, 04.07.2022
"Такого раньше не было". С чем столкнулись иностранные наемники в Донбассе
Западные наемники, добровольцы и просто любители острых ощущений продолжают нести на Украине большие потери. Минобороны России почти ежедневно сообщает об... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T08:00
2022-07-04T08:03
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир зеленский
украина
россия
сша
вооруженные силы украины
снг
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Западные наемники, добровольцы и просто любители острых ощущений продолжают нести на Украине большие потери. Минобороны России почти ежедневно сообщает об уничтожении иностранцев. Среди них немало очень опытных бойцов. О том, кто приехал воевать в Донбасс, — в материале РИА Новости."Гибнут впустую"На днях стало известно о нейтрализации двух диверсионно-разведывательных групп на Лисичанском направлении из "Грузинского национального легиона". Боевики этого добровольческого формирования, созданного в 2014-м, восемь лет воюют на стороне Украины.Среди убитых — один из руководителей "Грузинского легиона" Теймураз Хизанишвили, лично засветившийся на видео с казнями российских пленных. По оценкам военных, в городе еще могут держать оборону до нескольких сотен добровольцев из стран НАТО и бывшего СНГ. Помимо грузин, это поляки, британцы и армяне. И чем сильнее сжимается кольцо окружения, тем меньше энтузиазма у "гостей"."Я поездил по всей стране, много чего повидал и могу сказать, что украинцам ничего не светит, — признался в соцсетях американский наемник. — Люди получают ранения и гибнут впустую — это просто позорище. Мы ввязались в двухчасовой бой — оказалось, что с украинским же спецназом, уму непостижимо. Между частями никакой связи. Нам все время твердят про огневую поддержку, а сами стрельнут раза три из миномета — и все. Украинцы — смелые ребята, надо отдать им должное. А насчет остального — руки опускаются"."Наплевательское отношение"По данным Минобороны России, с начала военной спецоперации на территорию Украины въехало около семи тысяч "солдат удачи" — как с боевым опытом, так и без. Из них погибли 1956, уехали 1779, остаются в строю 3221. География прибывших широка: 4866 — европейцы, 1267 — из Северной и Южной Америки, 671 — из Азии, 147 — из Африки и пятеро из Австралии. Напомним, президент Владимир Зеленский еще в марте объявил о создании "иностранного легиона" и об отмене виз для добровольцев.Больше всего наемников из Польши, Канады, США, Румынии и Великобритании. Эти страны оказывают Киеву максимальную моральную и материальную поддержку. Правда, прекрасно подготовленные специалисты, прошедшие горячие точки на Ближнем Востоке, в один голос твердят: "С таким мы еще не сталкивались"."Что бы ни говорили про русских, у них профессиональная армия и очень много современного оружия, — объясняет наемник из Великобритании Мэтт Робинсон, чьи слова приводит The Telegraph. — Нам же на месте выдавали откровенное старье. В ВСУ процветает коррупция. Пропадают даже самое элементарное оборудование и техника. Часто есть оружие, но нет боеприпасов. Отсутствуют бронежилеты и аптечки. Отношение со стороны украинских командиров максимально наплевательское".Часть иностранцев не берут в руки оружие, занимаясь медициной, снабжением, логистикой и обучением. Остальных же бросают в самое пекло. "Солдаты удачи" воевали под Северодонецком, Волновахой, Попасной, Мариуполем. На "Азовстали" в плен взяли британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима. Суд ДНР приговорил их к смертной казни.Артиллерия решаетСтоль суровый приговор послужит лучшей антирекламой "военного туризма". К тому же на наемников в зоне боевых действий не распространяются положения Женевской конвенции об обращении с пленными.Возможно, это отпугнет одиночек. Другое дело — опытные коллективы. Например, американские ЧВК Academi, DynCorp и Cubic. Минобороны России сообщало, что эти организации готовят добровольцев к отправке на Украину, а их военные инструкторы непосредственно участвуют в боевых действиях.Academi — это бывшая Blackwater. Ребрендинг провели лет десять назад. Причина — массовые нарушения бойцами правил войны: они неоднократно открывали огонь по мирному населению, обстреливали жилые районы, жестоко обращались с пленными. Кроме того, были замешаны в скандале с контрабандой оружия. У компании есть собственный вертолетный парк, богатый арсенал вооружения, в том числе тяжелого, бронеавтомобили. Технику на Украину они вряд ли привезли, но даже в качестве легкой пехоты такие наемники — серьезная сила.DynCorp International — старейшая ЧВК, основанная еще в 1946-м. Испытывали ракетную технику для Пентагона, устанавливали системы безопасности в посольствах США, прикрывали американских силовиков с воздуха. С 2010 года фирма обучает сотрудников разведслужб действиям в тылу противника, диверсиям, снайперской войне и подрывному делу. Задача — создание хаоса на линиях снабжения, засады на конвои, оборудование схронов с вооружением и взрывчаткой. Их главный "визави" — российский спецназ, прочесывающий леса на пути следования войсковых колонн.Небольшая ЧВК Cubic в мировые СМИ попадала редко. Известно, что перед нападением на Южную Осетию в августе 2008-го ее представители тренировали грузинских солдат."Драться западные "частники" и ветераны умеют, это факт, — рассказывает российский разведчик, воевавший под Изюмом. — Метко стреляют, активно пользуются гранатами, грамотно маневрируют. Хорошие снайперы и саперы. Но их здесь очень мало. Да и у нас в разы больше артиллерии, которая в этом конфликте все решает. Неважно, какая у тебя индивидуальная подготовка, снаряжение и мотивация. Перед летящим снарядом беззащитны все".По данным Минобороны, более половины иностранных наемников погибли или уехали. За Украину до сих пор воюют чуть больше трех тысяч "солдат удачи".
https://ria.ru/20220629/naemnik-1799098731.html
https://ria.ru/20220701/lisichansk-1799514880.html
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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безопасность, владимир зеленский, украина, россия, сша, вооруженные силы украины, снг, нато
08:00 04.07.2022 (обновлено: 08:03 04.07.2022)
 

"Такого раньше не было". С чем столкнулись иностранные наемники в Донбассе

© AP Photo / Efrem LukatskyСпецназ ВСУ в Донецкой области
Спецназ ВСУ в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Западные наемники, добровольцы и просто любители острых ощущений продолжают нести на Украине большие потери. Минобороны России почти ежедневно сообщает об уничтожении иностранцев. Среди них немало очень опытных бойцов. О том, кто приехал воевать в Донбасс, — в материале РИА Новости.

"Гибнут впустую"

На днях стало известно о нейтрализации двух диверсионно-разведывательных групп на Лисичанском направлении из "Грузинского национального легиона". Боевики этого добровольческого формирования, созданного в 2014-м, восемь лет воюют на стороне Украины.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 19:22Специальная военная операция на Украине
Американский наемник рассказал, что вместо снаряжения в ВСУ выдавали хлам
Среди убитых — один из руководителей "Грузинского легиона" Теймураз Хизанишвили, лично засветившийся на видео с казнями российских пленных. По оценкам военных, в городе еще могут держать оборону до нескольких сотен добровольцев из стран НАТО и бывшего СНГ. Помимо грузин, это поляки, британцы и армяне. И чем сильнее сжимается кольцо окружения, тем меньше энтузиазма у "гостей".
"Я поездил по всей стране, много чего повидал и могу сказать, что украинцам ничего не светит, — признался в соцсетях американский наемник. — Люди получают ранения и гибнут впустую — это просто позорище. Мы ввязались в двухчасовой бой — оказалось, что с украинским же спецназом, уму непостижимо. Между частями никакой связи. Нам все время твердят про огневую поддержку, а сами стрельнут раза три из миномета — и все. Украинцы — смелые ребята, надо отдать им должное. А насчет остального — руки опускаются".

"Наплевательское отношение"

По данным Минобороны России, с начала военной спецоперации на территорию Украины въехало около семи тысяч "солдат удачи" — как с боевым опытом, так и без. Из них погибли 1956, уехали 1779, остаются в строю 3221. География прибывших широка: 4866 — европейцы, 1267 — из Северной и Южной Америки, 671 — из Азии, 147 — из Африки и пятеро из Австралии. Напомним, президент Владимир Зеленский еще в марте объявил о создании "иностранного легиона" и об отмене виз для добровольцев.
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты с американской гаубицей М777
Украинские солдаты с американской гаубицей М777 - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты с американской гаубицей М777
Больше всего наемников из Польши, Канады, США, Румынии и Великобритании. Эти страны оказывают Киеву максимальную моральную и материальную поддержку. Правда, прекрасно подготовленные специалисты, прошедшие горячие точки на Ближнем Востоке, в один голос твердят: "С таким мы еще не сталкивались".
"Что бы ни говорили про русских, у них профессиональная армия и очень много современного оружия, — объясняет наемник из Великобритании Мэтт Робинсон, чьи слова приводит The Telegraph. — Нам же на месте выдавали откровенное старье. В ВСУ процветает коррупция. Пропадают даже самое элементарное оборудование и техника. Часто есть оружие, но нет боеприпасов. Отсутствуют бронежилеты и аптечки. Отношение со стороны украинских командиров максимально наплевательское".
Украинские военные в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 12:22Специальная военная операция на Украине
ВСУ несут большие потери в районе Лисичанска
Часть иностранцев не берут в руки оружие, занимаясь медициной, снабжением, логистикой и обучением. Остальных же бросают в самое пекло. "Солдаты удачи" воевали под Северодонецком, Волновахой, Попасной, Мариуполем. На "Азовстали" в плен взяли британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима. Суд ДНР приговорил их к смертной казни.

Артиллерия решает

Столь суровый приговор послужит лучшей антирекламой "военного туризма". К тому же на наемников в зоне боевых действий не распространяются положения Женевской конвенции об обращении с пленными.
Возможно, это отпугнет одиночек. Другое дело — опытные коллективы. Например, американские ЧВК Academi, DynCorp и Cubic. Минобороны России сообщало, что эти организации готовят добровольцев к отправке на Украину, а их военные инструкторы непосредственно участвуют в боевых действиях.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 19:18Специальная военная операция на Украине
Американский наемник рассказал, каким образом попал на территорию Украины
Academi — это бывшая Blackwater. Ребрендинг провели лет десять назад. Причина — массовые нарушения бойцами правил войны: они неоднократно открывали огонь по мирному населению, обстреливали жилые районы, жестоко обращались с пленными. Кроме того, были замешаны в скандале с контрабандой оружия. У компании есть собственный вертолетный парк, богатый арсенал вооружения, в том числе тяжелого, бронеавтомобили. Технику на Украину они вряд ли привезли, но даже в качестве легкой пехоты такие наемники — серьезная сила.
DynCorp International — старейшая ЧВК, основанная еще в 1946-м. Испытывали ракетную технику для Пентагона, устанавливали системы безопасности в посольствах США, прикрывали американских силовиков с воздуха. С 2010 года фирма обучает сотрудников разведслужб действиям в тылу противника, диверсиям, снайперской войне и подрывному делу. Задача — создание хаоса на линиях снабжения, засады на конвои, оборудование схронов с вооружением и взрывчаткой. Их главный "визави" — российский спецназ, прочесывающий леса на пути следования войсковых колонн.
© РИА Новости / Геннадий ДубовойБоец чеченского отряда "Ахмат" во время вылазки на территорию вблизи Лисичанска, контролируемую украинскими войсками
Боец чеченского отряда Ахмат во время вылазки на территорию вблизи Лисичанска, контролируемую украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
Боец чеченского отряда "Ахмат" во время вылазки на территорию вблизи Лисичанска, контролируемую украинскими войсками
Небольшая ЧВК Cubic в мировые СМИ попадала редко. Известно, что перед нападением на Южную Осетию в августе 2008-го ее представители тренировали грузинских солдат.
"Драться западные "частники" и ветераны умеют, это факт, — рассказывает российский разведчик, воевавший под Изюмом. — Метко стреляют, активно пользуются гранатами, грамотно маневрируют. Хорошие снайперы и саперы. Но их здесь очень мало. Да и у нас в разы больше артиллерии, которая в этом конфликте все решает. Неважно, какая у тебя индивидуальная подготовка, снаряжение и мотивация. Перед летящим снарядом беззащитны все".
Украинские военные в Донбассе - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 17:12Специальная военная операция на Украине
Американский наемник на Украине рассказал, что его обманули с гонораром
По данным Минобороны, более половины иностранных наемников погибли или уехали. За Украину до сих пор воюют чуть больше трех тысяч "солдат удачи".
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияСШАВооруженные силы УкраиныСНГНАТО
 
 
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