https://ria.ru/20220704/mvd-1800125014.html

Путин назначил Кубышко замминистра внутренних дел

Путин назначил Кубышко замминистра внутренних дел - РИА Новости, 04.07.2022

Путин назначил Кубышко замминистра внутренних дел

Президент России Владимир Путин назначил Владимира Кубышко замглавы МВД РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T15:14

2022-07-04T15:14

2022-07-04T15:25

политика

россия

владимир путин

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Владимира Кубышко замглавы МВД РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить генерал-лейтенанта внутренней службы Кубышко Владимира Леонидовича заместителем министра внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности. Присвоить генерал-лейтенанту внутренней службы Кубышко Владимиру Леонидовичу специальное звание генерал-лейтенанта полиции", - говорится в документе. Отмечается, что указ вступает в силу с 4 июля.Согласно информации на сайте МВД РФ, прежде Кубышко занимал пост начальника департамента государственной службы и кадров.

https://ria.ru/20220610/kolesnikov-1794700817.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии)