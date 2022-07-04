https://ria.ru/20220704/mvd-1800125014.html
Путин назначил Кубышко замминистра внутренних дел
Путин назначил Кубышко замминистра внутренних дел - РИА Новости, 04.07.2022
Путин назначил Кубышко замминистра внутренних дел
Президент России Владимир Путин назначил Владимира Кубышко замглавы МВД РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T15:14
2022-07-04T15:14
2022-07-04T15:25
политика
россия
владимир путин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Владимира Кубышко замглавы МВД РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить генерал-лейтенанта внутренней службы Кубышко Владимира Леонидовича заместителем министра внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности. Присвоить генерал-лейтенанту внутренней службы Кубышко Владимиру Леонидовичу специальное звание генерал-лейтенанта полиции", - говорится в документе. Отмечается, что указ вступает в силу с 4 июля.Согласно информации на сайте МВД РФ, прежде Кубышко занимал пост начальника департамента государственной службы и кадров.
https://ria.ru/20220610/kolesnikov-1794700817.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Материал дополняется
15:14 04.07.2022 (обновлено: 15:25 04.07.2022)
Путин назначил Кубышко замминистра внутренних дел
Путин подписал указ о назначении Владимира Кубышко замминистра внутренних дел