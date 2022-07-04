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Путин назначил Кубышко замминистра внутренних дел - РИА Новости, 04.07.2022
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Путин назначил Кубышко замминистра внутренних дел
Путин назначил Кубышко замминистра внутренних дел - РИА Новости, 04.07.2022
Путин назначил Кубышко замминистра внутренних дел
Президент России Владимир Путин назначил Владимира Кубышко замглавы МВД РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T15:14
2022-07-04T15:25
политика
россия
владимир путин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Владимира Кубышко замглавы МВД РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить генерал-лейтенанта внутренней службы Кубышко Владимира Леонидовича заместителем министра внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности. Присвоить генерал-лейтенанту внутренней службы Кубышко Владимиру Леонидовичу специальное звание генерал-лейтенанта полиции", - говорится в документе. Отмечается, что указ вступает в силу с 4 июля.Согласно информации на сайте МВД РФ, прежде Кубышко занимал пост начальника департамента государственной службы и кадров.
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политика, россия, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Материал дополняется
15:14 04.07.2022 (обновлено: 15:25 04.07.2022)
 
Путин назначил Кубышко замминистра внутренних дел

Путин подписал указ о назначении Владимира Кубышко замминистра внутренних дел

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Владимира Кубышко замглавы МВД РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить генерал-лейтенанта внутренней службы Кубышко Владимира Леонидовича заместителем министра внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности. Присвоить генерал-лейтенанту внутренней службы Кубышко Владимиру Леонидовичу специальное звание генерал-лейтенанта полиции", - говорится в документе. Отмечается, что указ вступает в силу с 4 июля.
Согласно информации на сайте МВД РФ, прежде Кубышко занимал пост начальника департамента государственной службы и кадров.
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