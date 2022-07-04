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Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности
Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности - РИА Новости, 05.07.2022
Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности
Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за жары, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-04T11:50
2022-07-04T11:50
2022-07-05T10:22
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городское хозяйство москвы
общество
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за жары, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за жаркой погоды. Приняты необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры", – рассказал Бирюков, слова которого приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что на усиленном дежурстве почти 550 бригад энергетиков. Подготовлено необходимое количество аварийных источников электроснабжения. Кроме того, усилен контроль состояния систем вентиляции и охлаждения, систем питания, аккумуляторных батарей, другого оборудования на объектах энергетики.Также увеличено число профилактических осмотров линий электропередачи. А в регламентных процедурах по содержанию дорожного полотна задействовано около 3,5 тысяч единиц поливомоечной техники. Отмечается, что круглосуточно в цикличном режиме проводится мойка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий улично-дорожной сети и полив проезжей части, до пяти раз в день – аэрация."В ночное время обильно поливаем зеленые насаждения – кустарники, деревья, газоны и цветники",- говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, общество, москва, петр бирюков
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости.
Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за жары, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за жаркой погоды. Приняты необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры", – рассказал Бирюков, слова которого приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что на усиленном дежурстве почти 550 бригад энергетиков. Подготовлено необходимое количество аварийных источников электроснабжения. Кроме того, усилен контроль состояния систем вентиляции и охлаждения, систем питания, аккумуляторных батарей, другого оборудования на объектах энергетики.
Также увеличено число профилактических осмотров линий электропередачи. А в регламентных процедурах по содержанию дорожного полотна задействовано около 3,5 тысяч единиц поливомоечной техники. Отмечается, что круглосуточно в цикличном режиме проводится мойка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий улично-дорожной сети и полив проезжей части, до пяти раз в день – аэрация.
"В ночное время обильно поливаем зеленые насаждения – кустарники, деревья, газоны и цветники",- говорится в сообщении.