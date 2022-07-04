https://ria.ru/20220704/moskabelmet-1800013332.html
"Москабельмет" оптимизирует производство с помощью отечественной ИТ-системы
"Москабельмет" оптимизирует производство с помощью отечественной ИТ-системы - РИА Новости, 04.07.2022
"Москабельмет" оптимизирует производство с помощью отечественной ИТ-системы
На базе ГК "Москабельмет" будет запущен пилотный проект по интеграции в его производство отечественной ИТ-системы, которая позволит увеличить эффективность... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T10:00
2022-07-04T10:00
2022-07-04T10:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
технологии
москва
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. На базе ГК "Москабельмет" будет запущен пилотный проект по интеграции в его производство отечественной ИТ-системы, которая позволит увеличить эффективность использования оборудования и провести цифровую оптимизацию предприятия. Это предусматривает соглашение о сотрудничестве в сфере оптимизации процессов на промышленном предприятии города, которое подписали на международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский, генеральный директор ГК "Москабельмет" Павел Моряков и генеральный директор НПО "Адаптивные промышленные технологии" Максим Карпухин.Система будет работать при помощи промышленного сетевого шлюза от НПО "Адаптивные промышленные технологии" (Апротех). Это устройство включено в московский реестр "Банк технологий"."Московские производители проводят непрерывную работу по внедрению современных технологий в процессы создания собственной продукции. Все чаще в этом им помогают локальные разработчики, решения которых обеспечивают качественный подход к цифровизации и оптимизации производств. Сегодня их проекты представлены в реестре технологических разработок для промышленности – “Банк технологий”. Сейчас в него входят более 150 предложений", – сказал Владислав Овчинский.По словам генерального директора ГК "Москабельмет" Павла Морякова, интеграция технологий Апротех с системой оперативного управления производством предприятия актуальна из-за высокой материалоемкости изготовления силового кабеля. Затраты на материалы в структуре себестоимости продукции достигают 75-80 процентов в зависимости от номенклатуры. Снижение удельного расхода материала на 3-4 процента – такую планку мы ставим для себя – приведет к внушительному экономическому эффекту, а именно росту чистой прибыли на 60-80 процентов.В свою очередь генеральный директор НПО "Адаптивные промышленные технологии" Максим Карпухин заявил, что совместный пилотный проект поможет ускорить цифровизацию предприятия. Получение данных напрямую с оборудования в нужном объеме и удобном формате позволит видеть реальную картину производства и, как следствие, лучше управлять им, строить новые коммерческие модели и развивать бизнес.
https://ria.ru/20201007/moskabelmet-1578325841.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав овчинский, технологии, москва
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. На базе ГК "Москабельмет" будет запущен пилотный проект по интеграции в его производство отечественной ИТ-системы, которая позволит увеличить эффективность использования оборудования и провести цифровую оптимизацию предприятия. Это предусматривает соглашение о сотрудничестве в сфере оптимизации процессов на промышленном предприятии города, которое подписали на международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский, генеральный директор ГК "Москабельмет" Павел Моряков и генеральный директор НПО "Адаптивные промышленные технологии" Максим Карпухин.
Система будет работать при помощи промышленного сетевого шлюза от НПО "Адаптивные промышленные технологии" (Апротех). Это устройство включено в московский реестр "Банк технологий".
"Московские производители проводят непрерывную работу по внедрению современных технологий в процессы создания собственной продукции. Все чаще в этом им помогают локальные разработчики, решения которых обеспечивают качественный подход к цифровизации и оптимизации производств. Сегодня их проекты представлены в реестре технологических разработок для промышленности – “Банк технологий”. Сейчас в него входят более 150 предложений", – сказал Владислав Овчинский
.
По словам генерального директора ГК "Москабельмет" Павла Морякова, интеграция технологий Апротех с системой оперативного управления производством предприятия актуальна из-за высокой материалоемкости изготовления силового кабеля. Затраты на материалы в структуре себестоимости продукции достигают 75-80 процентов в зависимости от номенклатуры. Снижение удельного расхода материала на 3-4 процента – такую планку мы ставим для себя – приведет к внушительному экономическому эффекту, а именно росту чистой прибыли на 60-80 процентов.
В свою очередь генеральный директор НПО "Адаптивные промышленные технологии" Максим Карпухин заявил, что совместный пилотный проект поможет ускорить цифровизацию предприятия. Получение данных напрямую с оборудования в нужном объеме и удобном формате позволит видеть реальную картину производства и, как следствие, лучше управлять им, строить новые коммерческие модели и развивать бизнес.