Прокуратура возбудила дело о мошенничестве в филиале РАНХиГС под Саратовом
Прокуратура выявила махинации при исполнении нацпроекта в филиале РАНХиГС под Саратовом
Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
САРАТОВ, 4 июл - РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве при реализации национального проекта "Демография" в филиале РАНХиГС в Саратовской области, сообщила региональная прокуратура.
Прокуратура в ходе проверки установила, что центр занятости населения в Красноармейске в рамках нацпроекта "Демография" в местный автомобилестроительный колледж (филиал РАНХиГС) направил на обучение 35 граждан предпенсионного возраста, желающих получить навыки по работе с компьютером, но семеро из них фактически курсы не проходили.
"Таким образом цель указанной государственной программы не достигнута, предусмотренная мера социальной поддержки вопреки положениям национального проекта "Демография" не оказана. Вместе с тем согласно документам, денежные средства в размере 158 тысяч рублей, выделенные центру по профессиональной подготовке, освоены в полном объеме. На основании собранных прокуратурой материалов возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", - говорится в сообщении.
Фигурантам дела, круг которых в настоящее время устанавливается, грозит до шести лет лишения свободы.
В ведомстве отметили, что направили в суд иски об аннулировании документов, подтверждающих прохождение обучения, и о взыскании незаконно полученных средств.
РАНХиГС оказался в центре внимания СМИ после того, как пресс-служба ГУМВД России по Москве сообщила 30 июня, что полиция предъявила ректору вуза Владимиру Мау обвинение в мошенничестве, связанном с хищением денежных средств у академии. В ГУМВД подчеркнули, что Мау проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева и других лиц. По решению Тверского районного суда Москвы Мау помещен под домашний арест до 7 августа.