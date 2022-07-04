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Прокуратура возбудила дело о мошенничестве в филиале РАНХиГС под Саратовом - РИА Новости, 04.07.2022
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Прокуратура возбудила дело о мошенничестве в филиале РАНХиГС под Саратовом
Прокуратура возбудила дело о мошенничестве в филиале РАНХиГС под Саратовом - РИА Новости, 04.07.2022
Прокуратура возбудила дело о мошенничестве в филиале РАНХиГС под Саратовом
Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве при реализации национального проекта "Демография" в филиале РАНХиГС в Саратовской области, сообщила... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T22:37
2022-07-04T22:37
владимир мау
марина ракова
московская высшая школа социальных и экономических наук
сергей зуев
красноармейск
происшествия
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
саратовская область
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САРАТОВ, 4 июл - РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве при реализации национального проекта "Демография" в филиале РАНХиГС в Саратовской области, сообщила региональная прокуратура.Прокуратура в ходе проверки установила, что центр занятости населения в Красноармейске в рамках нацпроекта "Демография" в местный автомобилестроительный колледж (филиал РАНХиГС) направил на обучение 35 граждан предпенсионного возраста, желающих получить навыки по работе с компьютером, но семеро из них фактически курсы не проходили."Таким образом цель указанной государственной программы не достигнута, предусмотренная мера социальной поддержки вопреки положениям национального проекта "Демография" не оказана. Вместе с тем согласно документам, денежные средства в размере 158 тысяч рублей, выделенные центру по профессиональной подготовке, освоены в полном объеме. На основании собранных прокуратурой материалов возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", - говорится в сообщении.Фигурантам дела, круг которых в настоящее время устанавливается, грозит до шести лет лишения свободы.В ведомстве отметили, что направили в суд иски об аннулировании документов, подтверждающих прохождение обучения, и о взыскании незаконно полученных средств.РАНХиГС оказался в центре внимания СМИ после того, как пресс-служба ГУМВД России по Москве сообщила 30 июня, что полиция предъявила ректору вуза Владимиру Мау обвинение в мошенничестве, связанном с хищением денежных средств у академии. В ГУМВД подчеркнули, что Мау проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева и других лиц. По решению Тверского районного суда Москвы Мау помещен под домашний арест до 7 августа.
https://ria.ru/20220425/makurin-1785240968.html
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владимир мау, марина ракова, московская высшая школа социальных и экономических наук, сергей зуев, красноармейск, происшествия, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), саратовская область
22:37 04.07.2022
 
Прокуратура возбудила дело о мошенничестве в филиале РАНХиГС под Саратовом

Прокуратура выявила махинации при исполнении нацпроекта в филиале РАНХиГС под Саратовом

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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САРАТОВ, 4 июл - РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве при реализации национального проекта "Демография" в филиале РАНХиГС в Саратовской области, сообщила региональная прокуратура.
Прокуратура в ходе проверки установила, что центр занятости населения в Красноармейске в рамках нацпроекта "Демография" в местный автомобилестроительный колледж (филиал РАНХиГС) направил на обучение 35 граждан предпенсионного возраста, желающих получить навыки по работе с компьютером, но семеро из них фактически курсы не проходили.
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"Таким образом цель указанной государственной программы не достигнута, предусмотренная мера социальной поддержки вопреки положениям национального проекта "Демография" не оказана. Вместе с тем согласно документам, денежные средства в размере 158 тысяч рублей, выделенные центру по профессиональной подготовке, освоены в полном объеме. На основании собранных прокуратурой материалов возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", - говорится в сообщении.
Фигурантам дела, круг которых в настоящее время устанавливается, грозит до шести лет лишения свободы.
В ведомстве отметили, что направили в суд иски об аннулировании документов, подтверждающих прохождение обучения, и о взыскании незаконно полученных средств.
РАНХиГС оказался в центре внимания СМИ после того, как пресс-служба ГУМВД России по Москве сообщила 30 июня, что полиция предъявила ректору вуза Владимиру Мау обвинение в мошенничестве, связанном с хищением денежных средств у академии. В ГУМВД подчеркнули, что Мау проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева и других лиц. По решению Тверского районного суда Москвы Мау помещен под домашний арест до 7 августа.
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Владимир МауМарина РаковаМосковская высшая школа социальных и экономических наукСергей ЗуевКрасноармейскПроисшествияРоссийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)Саратовская область
 
 
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