https://ria.ru/20220704/moravetskiy-1800092339.html

Моравецкий считает возможным урегулировать тему Волынской резни

Моравецкий считает возможным урегулировать тему Волынской резни - РИА Новости, 04.07.2022

Моравецкий считает возможным урегулировать тему Волынской резни

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил надежду, что на фоне нынешних событий на Украине в этой стране будет сформирована новая, "построенная не на... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T13:34

2022-07-04T13:34

2022-07-04T13:34

в мире

украина

польша

россия

организация украинских националистов

украинская повстанческая армия

верховная рада украины

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ВАРШАВА, 4 июл – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил надежду, что на фоне нынешних событий на Украине в этой стране будет сформирована новая, "построенная не на лжи" национальная идентичность, позволяющая урегулировать тему Волынской резни.Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля - в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек."Мы живем сейчас в переломное время, и такой исторический момент создает совершенно новую перспективу, новое открытие. Сегодня Украина формирует основы совершенно нового основополагающего мифа…" - заявил Моравецкий в интервью изданию Polska Times.Он отметил, что "предыдущие попытки построения украинского сознания и идентичности были попытками абсолютно неудачными, потому что нельзя строить на лжи". "Нельзя строить на памяти о чудовищном преступлении", - сказал польский премьер.При этом, по его словам, Польша продолжит стоять на своей трактовке событий на Волыни времен Второй мировой войны. "Мы никогда - я, конечно, этого не допущу - не откажемся от правды о том, что происходило на Украине 80 лет назад. Я очень ценю усилия нынешних властей Украины - впервые столь недвусмысленные – чтобы урегулировать эту тему соответствующим образом и закрыть", - сказал Моравецкий."Преступления, которые произошли, не могут быть заметены под ковер. Голоса, которые сейчас идут с Украины, являются первыми, которые обещают в этом вопросе серьезное урегулирование", - заключил польский премьер.Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками ОУН-УПА против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.Украинские исследователи считают эти события следствием войны польской Армии Крайовой с УПА. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек. Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220701/posol-1799496275.html

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

https://ria.ru/20220505/reznya-1786902154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, польша, россия, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия, верховная рада украины