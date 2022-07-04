https://ria.ru/20220704/mishustin-1800124794.html

Мишустин заявил, что переориентация торговых потоков не временный тренд

Мишустин заявил, что переориентация торговых потоков не временный тренд - РИА Новости, 04.07.2022

Мишустин заявил, что переориентация торговых потоков не временный тренд

Переориентация торговых потоков РФ - это не временная мера, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьером Казахстана Алиханом Смаиловым. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T15:13

2022-07-04T15:13

2022-07-04T15:38

экономика

россия

михаил мишустин

санкции

санкции в отношении россии

правительство рф

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Переориентация торговых потоков РФ - это не временная мера, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьером Казахстана Алиханом Смаиловым."Переориентация товарных потоков - это не временный тренд, а долгосрочный процесс, который, уверен, укрепит устойчивость наших экономик и поможет создать новые точки роста", - сказал глава правительства РФ.

https://ria.ru/20220704/sanktsii-1800123814.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, михаил мишустин, санкции, санкции в отношении россии, правительство рф