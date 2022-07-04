https://ria.ru/20220704/mishustin-1800124794.html
Мишустин заявил, что переориентация торговых потоков не временный тренд
Мишустин заявил, что переориентация торговых потоков не временный тренд - РИА Новости, 04.07.2022
Мишустин заявил, что переориентация торговых потоков не временный тренд
Переориентация торговых потоков РФ - это не временная мера, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьером Казахстана Алиханом Смаиловым. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T15:13
2022-07-04T15:13
2022-07-04T15:38
экономика
россия
михаил мишустин
санкции
санкции в отношении россии
правительство рф
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Переориентация торговых потоков РФ - это не временная мера, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьером Казахстана Алиханом Смаиловым."Переориентация товарных потоков - это не временный тренд, а долгосрочный процесс, который, уверен, укрепит устойчивость наших экономик и поможет создать новые точки роста", - сказал глава правительства РФ.
https://ria.ru/20220704/sanktsii-1800123814.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, санкции, санкции в отношении россии, правительство рф
15:13 04.07.2022 (обновлено: 15:38 04.07.2022)
Мишустин заявил, что переориентация торговых потоков не временный тренд
Мишустин: переориентация торговых потоков — это не временный тренд, а долгосрочный процесс