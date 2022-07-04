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Мишустин заявил, что переориентация торговых потоков не временный тренд - РИА Новости, 04.07.2022
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Мишустин заявил, что переориентация торговых потоков не временный тренд
Мишустин заявил, что переориентация торговых потоков не временный тренд - РИА Новости, 04.07.2022
Мишустин заявил, что переориентация торговых потоков не временный тренд
Переориентация торговых потоков РФ - это не временная мера, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьером Казахстана Алиханом Смаиловым. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T15:13
2022-07-04T15:38
экономика
россия
михаил мишустин
санкции
санкции в отношении россии
правительство рф
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Переориентация торговых потоков РФ - это не временная мера, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьером Казахстана Алиханом Смаиловым."Переориентация товарных потоков - это не временный тренд, а долгосрочный процесс, который, уверен, укрепит устойчивость наших экономик и поможет создать новые точки роста", - сказал глава правительства РФ.
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экономика, россия, михаил мишустин, санкции, санкции в отношении россии, правительство рф
15:13 04.07.2022 (обновлено: 15:38 04.07.2022)
 
Мишустин заявил, что переориентация торговых потоков не временный тренд

Мишустин: переориентация торговых потоков — это не временный тренд, а долгосрочный процесс

© РИА Новости / Павел БедняковПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на главной стратегической сессии международной промышленной выставки "Иннопром-2022". 4 июля 2022
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на главной стратегической сессии международной промышленной выставки Иннопром-2022. 4 июля 2022 - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на главной стратегической сессии международной промышленной выставки "Иннопром-2022". 4 июля 2022
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Переориентация торговых потоков РФ - это не временная мера, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьером Казахстана Алиханом Смаиловым.
"Переориентация товарных потоков - это не временный тренд, а долгосрочный процесс, который, уверен, укрепит устойчивость наших экономик и поможет создать новые точки роста", - сказал глава правительства РФ.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на главной стратегической сессии международной промышленной выставки Иннопром-2022 - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
Вчера, 15:08
Мишустин заявил об успехе усилий по противостоянию санкциям
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинСанкцииСанкции в отношении РоссииПравительство РФ
 
 
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