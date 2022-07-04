https://ria.ru/20220704/mishustin-1800115026.html

Мишустин призвал перейти к опережающей модели развития во всех отраслях

Мишустин призвал перейти к опережающей модели развития во всех отраслях - РИА Новости, 04.07.2022

Мишустин призвал перейти к опережающей модели развития во всех отраслях

России нужно перейти от догоняющей к опережающей модели развития во всех отраслях, только так она сможет наращивать высокотехнологичный экспорт, считает... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T14:45

2022-07-04T14:45

2022-07-04T15:16

экономика

россия

михаил мишустин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл - РИА Новости. России нужно перейти от догоняющей к опережающей модели развития во всех отраслях, только так она сможет наращивать высокотехнологичный экспорт, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Цель одна - перейти от догоняющей модели развития к опережающей. Только так мы вернем себе внутренний рынок и сможем интенсивно наращивать высокотехнологичный экспорт", - сказал Мишустин в ходе выступления на международной промышленной выставке "Иннопром-2022", говоря о вызовах, которые стоят перед всеми отраслями экономики.По его словам, для достижения такого результата нужны новые общесистемные инструменты поддержки, в том числе серьезные стимулы для развития промышленной инфраструктуры и межотраслевой кооперации.

https://ria.ru/20220704/farmatsevtika-1800125108.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин