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Мишустин призвал перейти к опережающей модели развития во всех отраслях - РИА Новости, 04.07.2022
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Мишустин призвал перейти к опережающей модели развития во всех отраслях
Мишустин призвал перейти к опережающей модели развития во всех отраслях - РИА Новости, 04.07.2022
Мишустин призвал перейти к опережающей модели развития во всех отраслях
России нужно перейти от догоняющей к опережающей модели развития во всех отраслях, только так она сможет наращивать высокотехнологичный экспорт, считает... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T14:45
2022-07-04T15:16
экономика
россия
михаил мишустин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл - РИА Новости. России нужно перейти от догоняющей к опережающей модели развития во всех отраслях, только так она сможет наращивать высокотехнологичный экспорт, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Цель одна - перейти от догоняющей модели развития к опережающей. Только так мы вернем себе внутренний рынок и сможем интенсивно наращивать высокотехнологичный экспорт", - сказал Мишустин в ходе выступления на международной промышленной выставке "Иннопром-2022", говоря о вызовах, которые стоят перед всеми отраслями экономики.По его словам, для достижения такого результата нужны новые общесистемные инструменты поддержки, в том числе серьезные стимулы для развития промышленной инфраструктуры и межотраслевой кооперации.
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экономика, россия, михаил мишустин
14:45 04.07.2022 (обновлено: 15:16 04.07.2022)
 
Мишустин призвал перейти к опережающей модели развития во всех отраслях

Мишустин призвал перейти от догоняющей к опережающей модели развития во всех отраслях

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл - РИА Новости. России нужно перейти от догоняющей к опережающей модели развития во всех отраслях, только так она сможет наращивать высокотехнологичный экспорт, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Цель одна - перейти от догоняющей модели развития к опережающей. Только так мы вернем себе внутренний рынок и сможем интенсивно наращивать высокотехнологичный экспорт", - сказал Мишустин в ходе выступления на международной промышленной выставке "Иннопром-2022", говоря о вызовах, которые стоят перед всеми отраслями экономики.
Цех по производству генно-инженерного инсулина - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
Вчера, 15:14
Мишустин призвал отказаться от импортных компонентов в фармацевтике
По его словам, для достижения такого результата нужны новые общесистемные инструменты поддержки, в том числе серьезные стимулы для развития промышленной инфраструктуры и межотраслевой кооперации.
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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