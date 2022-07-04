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МИД Венгрии обвинил Брюссель и Сороса в преступлениях мигрантов - РИА Новости, 04.07.2022
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МИД Венгрии обвинил Брюссель и Сороса в преступлениях мигрантов
МИД Венгрии обвинил Брюссель и Сороса в преступлениях мигрантов - РИА Новости, 04.07.2022
МИД Венгрии обвинил Брюссель и Сороса в преступлениях мигрантов
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ответственность за преступления, совершенные нелегальными мигрантами, несут те, кто поощряет миграцию, и призвал... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T18:50
2022-07-04T19:48
в мире
венгрия
мид венгрии
петер сийярто
евросоюз
мигранты
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ответственность за преступления, совершенные нелегальными мигрантами, несут те, кто поощряет миграцию, и призвал Брюссель и американского миллиардера Джорджа Сороса не делать этого."Ответственность за ущерб от насильственных преступлений, совершенных мигрантами, среди которых уже, к сожалению, есть человеческие жертвы, лежит на тех, кто поддерживает и поощряет миграцию и побуждает мигрантов приезжать в Сербию и Венгрию. &lt;...&gt; Мы просим Брюссель и НПО Сороса не поощрять мигрантов, не подстрекать их к совершению преступлений и не побуждать к нарушению суверенитета таких стран, как Сербия или Венгрия", — сказал Сийярто на совместной пресс-конференции с сербским министром иностранных дел Николой Селаковичем в городе Суботица.Видео транслировалось в аккаунте политика в соцсетях. По его словам, на сегодняшний день на южной границе Венгрии было остановлено суммарно более 110 тысяч нелегальных мигрантов."Венгрия никогда не допустит на свою территорию ни одного нелегала, поэтому не пытайтесь, не экспериментируйте. &lt;...&gt; Мигранты все более агрессивны, они вооружаются и сейчас используют это оружие. Следует четко дать понять, что здесь абсолютно не идет речи о правах человека, это исключительно вопрос безопасности. Эти люди, которые нападают на наших полицейских, которые агрессивно себя ведут здесь, в Сербии, которые стреляют, эти люди не имеют права въезжать на территорию Венгрии", — сказал Сийярто.При этом министр отметил, что страна подвергается миграционному давлению не только с юга, но и с востока: на ее территорию въехало более 820 тысяч беженцев со стороны Украины. "Однако в то время, пока Венгрия выполняет свой долг, помогает беженцам на востоке и защищает границы ЕС на юге, Брюссель удерживает причитающиеся Венгрии средства ЕС в рамках политического шантажа", — сказал Сийярто.Ранее градоначальник Суботицы Стеван Бакич сообщил, что в перестрелке мигрантов на границе Сербии и Венгрии погиб один и пострадали семь человек, среди которых несовершеннолетняя.После миграционного кризиса, который разразился в Европе в 2015 году, власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза.
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в мире, венгрия, мид венгрии, петер сийярто, евросоюз, мигранты
18:50 04.07.2022 (обновлено: 19:48 04.07.2022)
 
МИД Венгрии обвинил Брюссель и Сороса в преступлениях мигрантов

Сийярто возложил ответственность за преступления мигрантов на Брюссель и Сороса

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ответственность за преступления, совершенные нелегальными мигрантами, несут те, кто поощряет миграцию, и призвал Брюссель и американского миллиардера Джорджа Сороса не делать этого.
"Ответственность за ущерб от насильственных преступлений, совершенных мигрантами, среди которых уже, к сожалению, есть человеческие жертвы, лежит на тех, кто поддерживает и поощряет миграцию и побуждает мигрантов приезжать в Сербию и Венгрию. <...> Мы просим Брюссель и НПО Сороса не поощрять мигрантов, не подстрекать их к совершению преступлений и не побуждать к нарушению суверенитета таких стран, как Сербия или Венгрия", — сказал Сийярто на совместной пресс-конференции с сербским министром иностранных дел Николой Селаковичем в городе Суботица.
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Видео транслировалось в аккаунте политика в соцсетях. По его словам, на сегодняшний день на южной границе Венгрии было остановлено суммарно более 110 тысяч нелегальных мигрантов.
"Венгрия никогда не допустит на свою территорию ни одного нелегала, поэтому не пытайтесь, не экспериментируйте. <...> Мигранты все более агрессивны, они вооружаются и сейчас используют это оружие. Следует четко дать понять, что здесь абсолютно не идет речи о правах человека, это исключительно вопрос безопасности. Эти люди, которые нападают на наших полицейских, которые агрессивно себя ведут здесь, в Сербии, которые стреляют, эти люди не имеют права въезжать на территорию Венгрии", — сказал Сийярто.
При этом министр отметил, что страна подвергается миграционному давлению не только с юга, но и с востока: на ее территорию въехало более 820 тысяч беженцев со стороны Украины.
"Однако в то время, пока Венгрия выполняет свой долг, помогает беженцам на востоке и защищает границы ЕС на юге, Брюссель удерживает причитающиеся Венгрии средства ЕС в рамках политического шантажа", — сказал Сийярто.
Ранее градоначальник Суботицы Стеван Бакич сообщил, что в перестрелке мигрантов на границе Сербии и Венгрии погиб один и пострадали семь человек, среди которых несовершеннолетняя.
После миграционного кризиса, который разразился в Европе в 2015 году, власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза.
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