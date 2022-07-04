https://ria.ru/20220704/melitopol-1800063159.html
Часть Мелитополя из-за украинского удара осталась без воды и света
Часть Мелитополя из-за украинского удара осталась без воды и света - РИА Новости, 04.07.2022
Часть Мелитополя из-за украинского удара осталась без воды и света
Часть Мелитополя в районе аэропорта после удара украинских военных осталась без электроэнергии и водоснабжения, идет подвоз воды в район, сообщила администрация РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T12:24
2022-07-04T12:24
2022-07-04T12:24
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
запорожская область
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Часть Мелитополя в районе аэропорта после удара украинских военных осталась без электроэнергии и водоснабжения, идет подвоз воды в район, сообщила администрация города."Авиагородок после украинских ракет, которые были направлены на Мелитополь, остался без света, воды и канализации", - сообщается в Telegram-канале администрации.Военно-гражданская администрация обеспечила жителей водой. Коммунальные службы доставили в микрорайон несколько цистерн с питьевой водой. Проводятся обследования повреждений инфраструктуры для проведения ремонтных работ, отмечено в общении.Мелитополь в ночь на воскресенье был обстрелян украинскими войсками из РСЗО большой дальности. Удары нанесены по авиагородку, повреждено несколько домов, по предварительным данным пострадавших нет.
https://ria.ru/20220703/melitopol-1799929136.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мелитополь, запорожская область, украина, ситуация в днр и лнр
Часть Мелитополя из-за украинского удара осталась без воды и света
Часть Мелитополя в районе аэропорта осталась без воды и света из-за удара со стороны ВСУ