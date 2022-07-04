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Часть Мелитополя из-за украинского удара осталась без воды и света - РИА Новости, 04.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/melitopol-1800063159.html
Часть Мелитополя из-за украинского удара осталась без воды и света
Часть Мелитополя из-за украинского удара осталась без воды и света - РИА Новости, 04.07.2022
Часть Мелитополя из-за украинского удара осталась без воды и света
Часть Мелитополя в районе аэропорта после удара украинских военных осталась без электроэнергии и водоснабжения, идет подвоз воды в район, сообщила администрация РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T12:24
2022-07-04T12:24
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
запорожская область
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Часть Мелитополя в районе аэропорта после удара украинских военных осталась без электроэнергии и водоснабжения, идет подвоз воды в район, сообщила администрация города."Авиагородок после украинских ракет, которые были направлены на Мелитополь, остался без света, воды и канализации", - сообщается в Telegram-канале администрации.Военно-гражданская администрация обеспечила жителей водой. Коммунальные службы доставили в микрорайон несколько цистерн с питьевой водой. Проводятся обследования повреждений инфраструктуры для проведения ремонтных работ, отмечено в общении.Мелитополь в ночь на воскресенье был обстрелян украинскими войсками из РСЗО большой дальности. Удары нанесены по авиагородку, повреждено несколько домов, по предварительным данным пострадавших нет.
https://ria.ru/20220703/melitopol-1799929136.html
мелитополь
запорожская область
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в мире, мелитополь, запорожская область, украина, ситуация в днр и лнр
12:24 04.07.2022
 
Часть Мелитополя из-за украинского удара осталась без воды и света

Часть Мелитополя в районе аэропорта осталась без воды и света из-за удара со стороны ВСУ

© РИА Новости /  / Перейти в фотобанкМужчина идет по дороге в Мелитополе
Мужчина идет по дороге в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости /
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Мужчина идет по дороге в Мелитополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Часть Мелитополя в районе аэропорта после удара украинских военных осталась без электроэнергии и водоснабжения, идет подвоз воды в район, сообщила администрация города.
"Авиагородок после украинских ракет, которые были направлены на Мелитополь, остался без света, воды и канализации", - сообщается в Telegram-канале администрации.
Военно-гражданская администрация обеспечила жителей водой. Коммунальные службы доставили в микрорайон несколько цистерн с питьевой водой. Проводятся обследования повреждений инфраструктуры для проведения ремонтных работ, отмечено в общении.
Мелитополь в ночь на воскресенье был обстрелян украинскими войсками из РСЗО большой дальности. Удары нанесены по авиагородку, повреждено несколько домов, по предварительным данным пострадавших нет.
Товарные вагоны на ЖД путях - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
Вчера, 16:03Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМелитопольЗапорожская областьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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