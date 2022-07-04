https://ria.ru/20220704/medvedev-1800101258.html
Медведев уверен, что Запад продолжит подталкивать Украину к войне
Медведев уверен, что Запад продолжит подталкивать Украину к войне - РИА Новости, 04.07.2022
Медведев уверен, что Запад продолжит подталкивать Украину к войне
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал освобождение ЛНР важным событием в зоне спецоперации и высказал мнение, что Запад будет и дальше призывать... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T13:58
2022-07-04T13:58
2022-07-04T14:55
специальная военная операция на украине
в мире
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луганская народная республика
дмитрий медведев
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал освобождение ЛНР важным событием в зоне спецоперации и высказал мнение, что Запад будет и дальше призывать Украину к войне до победного конца."А возбужденные украинские власти – в кокаиновом восторге продолжать игру в международную поддержку и проявлять "жёсткую" решимость вернуть всё, что потеряно. Только напрасно это", - добавил Медведев.По его мнению, "надо было раньше думать" , "а сейчас Зеленскому и Ко следует вспомнить Цицерона: аbiit, excessit, evasit, erupit" (ушел, скрылся, спасся, бежал - ред.).Цицерон в речи против Катилины, которому он до этого угрожал изгнанием без суда, так сказал о его бегстве: "Катилину, беснующегося дерзостью, дышащего преступлением, нечестиво готовящего гибель родине, всем вам и нашему городу угрожающего железом и огнем, наконец-то мы его то ли изгнали, то ли выслали, то ли выпроводили речами, когда он уходил сам. Он ушел, выступил, ускользнул, вырвался".
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в мире, украина, луганская народная республика, дмитрий медведев, ситуация в днр и лнр
13:58 04.07.2022 (обновлено: 14:55 04.07.2022)
Медведев уверен, что Запад продолжит подталкивать Украину к войне
Медведев назвал освобождение ЛНР важным событием для российской военной операции
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости.
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал
освобождение ЛНР важным событием в зоне спецоперации и высказал мнение, что Запад будет и дальше призывать Украину к войне до победного конца.
"Освобождение территории ЛНР – важное событие в ходе специальной военной операции. Предвижу, что на этом фоне наши европейские "друзья", у которых снесло крышу от вида чужой крови, разнообразные урсулы, трасс и прочие боррели, будут и дальше призывать Украину к войне до победного конца", - написал он в своем Telegram-канале.
"А возбужденные украинские власти – в кокаиновом восторге продолжать игру в международную поддержку и проявлять "жёсткую" решимость вернуть всё, что потеряно. Только напрасно это", - добавил Медведев.
По его мнению, "надо было раньше думать" , "а сейчас Зеленскому и Ко следует вспомнить Цицерона: аbiit, excessit, evasit, erupit" (ушел, скрылся, спасся, бежал - ред.).
Цицерон в речи против Катилины, которому он до этого угрожал изгнанием без суда, так сказал о его бегстве: "Катилину, беснующегося дерзостью, дышащего преступлением, нечестиво готовящего гибель родине, всем вам и нашему городу угрожающего железом и огнем, наконец-то мы его то ли изгнали, то ли выслали, то ли выпроводили речами, когда он уходил сам. Он ушел, выступил, ускользнул, вырвался".