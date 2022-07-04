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Медведев уверен, что Запад продолжит подталкивать Украину к войне - РИА Новости, 04.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/medvedev-1800101258.html
Медведев уверен, что Запад продолжит подталкивать Украину к войне
Медведев уверен, что Запад продолжит подталкивать Украину к войне - РИА Новости, 04.07.2022
Медведев уверен, что Запад продолжит подталкивать Украину к войне
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал освобождение ЛНР важным событием в зоне спецоперации и высказал мнение, что Запад будет и дальше призывать... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T13:58
2022-07-04T14:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
луганская народная республика
дмитрий медведев
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал освобождение ЛНР важным событием в зоне спецоперации и высказал мнение, что Запад будет и дальше призывать Украину к войне до победного конца."А возбужденные украинские власти – в кокаиновом восторге продолжать игру в международную поддержку и проявлять "жёсткую" решимость вернуть всё, что потеряно. Только напрасно это", - добавил Медведев.По его мнению, "надо было раньше думать" , "а сейчас Зеленскому и Ко следует вспомнить Цицерона: аbiit, excessit, evasit, erupit" (ушел, скрылся, спасся, бежал - ред.).Цицерон в речи против Катилины, которому он до этого угрожал изгнанием без суда, так сказал о его бегстве: "Катилину, беснующегося дерзостью, дышащего преступлением, нечестиво готовящего гибель родине, всем вам и нашему городу угрожающего железом и огнем, наконец-то мы его то ли изгнали, то ли выслали, то ли выпроводили речами, когда он уходил сам. Он ушел, выступил, ускользнул, вырвался".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, луганская народная республика, дмитрий медведев, ситуация в днр и лнр
13:58 04.07.2022 (обновлено: 14:55 04.07.2022)
 
Медведев уверен, что Запад продолжит подталкивать Украину к войне

Медведев назвал освобождение ЛНР важным событием для российской военной операции

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал освобождение ЛНР важным событием в зоне спецоперации и высказал мнение, что Запад будет и дальше призывать Украину к войне до победного конца.
"Освобождение территории ЛНР – важное событие в ходе специальной военной операции. Предвижу, что на этом фоне наши европейские "друзья", у которых снесло крышу от вида чужой крови, разнообразные урсулы, трасс и прочие боррели, будут и дальше призывать Украину к войне до победного конца", - написал он в своем Telegram-канале.
"А возбужденные украинские власти – в кокаиновом восторге продолжать игру в международную поддержку и проявлять "жёсткую" решимость вернуть всё, что потеряно. Только напрасно это", - добавил Медведев.
По его мнению, "надо было раньше думать" , "а сейчас Зеленскому и Ко следует вспомнить Цицерона: аbiit, excessit, evasit, erupit" (ушел, скрылся, спасся, бежал - ред.).
Цицерон в речи против Катилины, которому он до этого угрожал изгнанием без суда, так сказал о его бегстве: "Катилину, беснующегося дерзостью, дышащего преступлением, нечестиво готовящего гибель родине, всем вам и нашему городу угрожающего железом и огнем, наконец-то мы его то ли изгнали, то ли выслали, то ли выпроводили речами, когда он уходил сам. Он ушел, выступил, ускользнул, вырвался".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛуганская Народная РеспубликаДмитрий МедведевСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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