https://ria.ru/20220704/medvedev-1800101258.html

Медведев уверен, что Запад продолжит подталкивать Украину к войне

Медведев уверен, что Запад продолжит подталкивать Украину к войне - РИА Новости, 04.07.2022

Медведев уверен, что Запад продолжит подталкивать Украину к войне

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал освобождение ЛНР важным событием в зоне спецоперации и высказал мнение, что Запад будет и дальше призывать... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T13:58

2022-07-04T13:58

2022-07-04T14:55

специальная военная операция на украине

в мире

украина

луганская народная республика

дмитрий медведев

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778830644_407:0:2968:1441_1920x0_80_0_0_fdeed42ef391aecc735cbf570e1789bb.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал освобождение ЛНР важным событием в зоне спецоперации и высказал мнение, что Запад будет и дальше призывать Украину к войне до победного конца."А возбужденные украинские власти – в кокаиновом восторге продолжать игру в международную поддержку и проявлять "жёсткую" решимость вернуть всё, что потеряно. Только напрасно это", - добавил Медведев.По его мнению, "надо было раньше думать" , "а сейчас Зеленскому и Ко следует вспомнить Цицерона: аbiit, excessit, evasit, erupit" (ушел, скрылся, спасся, бежал - ред.).Цицерон в речи против Катилины, которому он до этого угрожал изгнанием без суда, так сказал о его бегстве: "Катилину, беснующегося дерзостью, дышащего преступлением, нечестиво готовящего гибель родине, всем вам и нашему городу угрожающего железом и огнем, наконец-то мы его то ли изгнали, то ли выслали, то ли выпроводили речами, когда он уходил сам. Он ушел, выступил, ускользнул, вырвался".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, луганская народная республика, дмитрий медведев, ситуация в днр и лнр