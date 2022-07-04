France 2 показал радость жителей Лисичанска после освобождения
Французский гостелеканал France 2 показал радость жителей Лисичанска после освобождения
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкМестная жительница с флагом ЛНР, подаренным бойцами 6-го казачего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова у здания администрации в Лисичанске
Местная жительница с флагом ЛНР, подаренным бойцами 6-го казачего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова у здания администрации в Лисичанске. Архивное фото
ПАРИЖ, 4 июл – РИА Новости. Французский гостелеканал France 2 показал кадры освобожденного Лисичанска, на которых жители города делятся своей радостью при виде военных РФ и Луганской народной республики (ЛНР).
Сюжет о реакции жителей Лисичанска на освобождение города вышел по французскому телеканалу в воскресенье во время основного вечернего новостного выпуска.
"Мне хочется кричать, кричать, кричать от радости. За других я не могу говорить, но вокруг меня все такие", - объясняет французским журналистам жительница города.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.
Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы. Ранее был освобождён ещё один крупный город ЛНР - Северодонецк, в котором расположен важный химический комбинат "Азот".