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France 2 показал радость жителей Лисичанска после освобождения - РИА Новости, 04.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/lisichansk-1800141966.html
France 2 показал радость жителей Лисичанска после освобождения
France 2 показал радость жителей Лисичанска после освобождения - РИА Новости, 04.07.2022
France 2 показал радость жителей Лисичанска после освобождения
Французский гостелеканал France 2 показал кадры освобожденного Лисичанска, на которых жители города делятся своей радостью при виде военных РФ и Луганской... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T16:17
2022-07-04T16:17
специальная военная операция на украине
в мире
сергей шойгу
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ПАРИЖ, 4 июл – РИА Новости. Французский гостелеканал France 2 показал кадры освобожденного Лисичанска, на которых жители города делятся своей радостью при виде военных РФ и Луганской народной республики (ЛНР).Сюжет о реакции жителей Лисичанска на освобождение города вышел по французскому телеканалу в воскресенье во время основного вечернего новостного выпуска."Мне хочется кричать, кричать, кричать от радости. За других я не могу говорить, но вокруг меня все такие", - объясняет французским журналистам жительница города.Репортеры отмечают, что по пути в город жители стоят возле дороги и приветствуют военных из ЛНР. В сюжете журналисты пообщались с несколькими людьми, все они поддержали приход войск РФ и ЛНР.Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы. Ранее был освобождён ещё один крупный город ЛНР - Северодонецк, в котором расположен важный химический комбинат "Азот".
https://ria.ru/20220704/lisichansk-1800028019.html
луганская народная республика
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Жители Лисичанска встречают военнослужащих союзных сил
Жители Лисичанска встречают военнослужащих союзных сил
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в мире, сергей шойгу, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
16:17 04.07.2022
 
France 2 показал радость жителей Лисичанска после освобождения

Французский гостелеканал France 2 показал радость жителей Лисичанска после освобождения

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкМестная жительница с флагом ЛНР, подаренным бойцами 6-го казачего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова у здания администрации в Лисичанске
Местная жительница с флагом ЛНР, подаренным бойцами 6-го казачего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова у здания администрации в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Местная жительница с флагом ЛНР, подаренным бойцами 6-го казачего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова у здания администрации в Лисичанске. Архивное фото
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ПАРИЖ, 4 июл – РИА Новости. Французский гостелеканал France 2 показал кадры освобожденного Лисичанска, на которых жители города делятся своей радостью при виде военных РФ и Луганской народной республики (ЛНР).
Сюжет о реакции жителей Лисичанска на освобождение города вышел по французскому телеканалу в воскресенье во время основного вечернего новостного выпуска.
"Мне хочется кричать, кричать, кричать от радости. За других я не могу говорить, но вокруг меня все такие", - объясняет французским журналистам жительница города.
Репортеры отмечают, что по пути в город жители стоят возле дороги и приветствуют военных из ЛНР. В сюжете журналисты пообщались с несколькими людьми, все они поддержали приход войск РФ и ЛНР.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.
Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы. Ранее был освобождён ещё один крупный город ЛНР - Северодонецк, в котором расположен важный химический комбинат "Азот".
Установка Знамени Победы на здании администрации Лисичанска - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
Вчера, 13:40Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ШойгуЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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