https://ria.ru/20220704/lisichansk-1800141966.html

France 2 показал радость жителей Лисичанска после освобождения

France 2 показал радость жителей Лисичанска после освобождения - РИА Новости, 04.07.2022

France 2 показал радость жителей Лисичанска после освобождения

Французский гостелеканал France 2 показал кадры освобожденного Лисичанска, на которых жители города делятся своей радостью при виде военных РФ и Луганской... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T16:17

2022-07-04T16:17

2022-07-04T16:17

специальная военная операция на украине

в мире

сергей шойгу

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

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ПАРИЖ, 4 июл – РИА Новости. Французский гостелеканал France 2 показал кадры освобожденного Лисичанска, на которых жители города делятся своей радостью при виде военных РФ и Луганской народной республики (ЛНР).Сюжет о реакции жителей Лисичанска на освобождение города вышел по французскому телеканалу в воскресенье во время основного вечернего новостного выпуска."Мне хочется кричать, кричать, кричать от радости. За других я не могу говорить, но вокруг меня все такие", - объясняет французским журналистам жительница города.Репортеры отмечают, что по пути в город жители стоят возле дороги и приветствуют военных из ЛНР. В сюжете журналисты пообщались с несколькими людьми, все они поддержали приход войск РФ и ЛНР.Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Корреспондент РИА Новости сообщал, что военные союзных сил, войдя в город, водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы. Ранее был освобождён ещё один крупный город ЛНР - Северодонецк, в котором расположен важный химический комбинат "Азот".

https://ria.ru/20220704/lisichansk-1800028019.html

луганская народная республика

россия

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Жители Лисичанска встречают военнослужащих союзных сил Жители Лисичанска встречают военнослужащих союзных сил 2022-07-04T16:17 true PT2M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей шойгу, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф