https://ria.ru/20220704/lisichansk-1799992072.html
Замкомандира бригады Народной милиции ЛНР вернулся в родной Лисичанск
Замкомандира бригады Народной милиции ЛНР вернулся в родной Лисичанск - РИА Новости, 04.07.2022
Замкомандира бригады Народной милиции ЛНР вернулся в родной Лисичанск
Заместитель командира по ведению боевых действий 7-й бригады Народной милиции ЛНР Андрей Скорый после 8 лет военного противостояния в Донбассе вернулся домой в... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T08:08
2022-07-04T08:08
2022-07-04T10:16
специальная военная операция на украине
в мире
сергей шойгу
владимир путин
владимир зеленский
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лисичанск
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ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 4 июл - РИА Новости. Заместитель командира по ведению боевых действий 7-й бригады Народной милиции ЛНР Андрей Скорый после 8 лет военного противостояния в Донбассе вернулся домой в свой родной Лисичанск.Корреспондент РИА Новости запечатлел момент встречи военного с родными и соседями."Восемь лет не был", - говорит Скорый, обнимаясь с близкими."Наш он, местный командир", - рассказывают встречающие его женщины.До 2014 года Скорый вел в своем городе бизнес, а позже занимал пост замглавы Лисичанска.Его кафе эти годы служило столовой для украинских боевиков, теперь он, командуя ведением боев с одного из направлений, вновь вернул своё имущество и дом.Корреспондент РИА Новости вечером в субботу сообщил, что союзные войска взяли под контроль Лисичанск – последний город в Луганской Народной Республике, в котором были украинские войска, – а в воскресенье днем министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Генштаб украинских войск признал отход своих подразделений из Лисичанска только спустя сутки – в воскресенье вечером. Позже это признал и Владимир Зеленский.
https://ria.ru/20220703/znamena-1799936733.html
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Момент встречи замкомандира 7-й бригады Народной милиции ЛНР Андрея Скорого с родными
Замкомандира 7-й бригады Народной милиции ЛНР Андрей Скорый вернулся в родной Лисичанск, где он не был 8 лет – с начала военного противостояния в Донбассе.
Корреспондент РИА Новости заснял момент встречи с родными и соседями.
2022-07-04T08:08
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Знамя Победы на здании администрации в Лисичанске
Лисичанск взят и находится под контролем союзных сил, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Кроме того, на здании администрации установили Знамя Победы.
2022-07-04T08:08
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PT0M11S
РИА Новости
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в мире, сергей шойгу, владимир путин, владимир зеленский, луганская народная республика, лисичанск, россия
08:08 04.07.2022 (обновлено: 10:16 04.07.2022)
Замкомандира бригады Народной милиции ЛНР вернулся в родной Лисичанск
Замкомандира бригады Народной милиции ЛНР Скорый вернулся в Лисичанск спустя восемь лет