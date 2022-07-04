https://ria.ru/20220704/lisichansk-1799992072.html

Замкомандира бригады Народной милиции ЛНР вернулся в родной Лисичанск

Замкомандира бригады Народной милиции ЛНР вернулся в родной Лисичанск - РИА Новости, 04.07.2022

Замкомандира бригады Народной милиции ЛНР вернулся в родной Лисичанск

Заместитель командира по ведению боевых действий 7-й бригады Народной милиции ЛНР Андрей Скорый после 8 лет военного противостояния в Донбассе вернулся домой в... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T08:08

2022-07-04T08:08

2022-07-04T10:16

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лисичанск

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ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 4 июл - РИА Новости. Заместитель командира по ведению боевых действий 7-й бригады Народной милиции ЛНР Андрей Скорый после 8 лет военного противостояния в Донбассе вернулся домой в свой родной Лисичанск.Корреспондент РИА Новости запечатлел момент встречи военного с родными и соседями."Восемь лет не был", - говорит Скорый, обнимаясь с близкими."Наш он, местный командир", - рассказывают встречающие его женщины.До 2014 года Скорый вел в своем городе бизнес, а позже занимал пост замглавы Лисичанска.Его кафе эти годы служило столовой для украинских боевиков, теперь он, командуя ведением боев с одного из направлений, вновь вернул своё имущество и дом.Корреспондент РИА Новости вечером в субботу сообщил, что союзные войска взяли под контроль Лисичанск – последний город в Луганской Народной Республике, в котором были украинские войска, – а в воскресенье днем министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Генштаб украинских войск признал отход своих подразделений из Лисичанска только спустя сутки – в воскресенье вечером. Позже это признал и Владимир Зеленский.

https://ria.ru/20220703/znamena-1799936733.html

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Дарья Буймова

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Момент встречи замкомандира 7-й бригады Народной милиции ЛНР Андрея Скорого с родными Замкомандира 7-й бригады Народной милиции ЛНР Андрей Скорый вернулся в родной Лисичанск, где он не был 8 лет – с начала военного противостояния в Донбассе. Корреспондент РИА Новости заснял момент встречи с родными и соседями. 2022-07-04T08:08 true PT1M04S

Знамя Победы на здании администрации в Лисичанске Лисичанск взят и находится под контролем союзных сил, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию. Кроме того, на здании администрации установили Знамя Победы. 2022-07-04T08:08 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей шойгу, владимир путин, владимир зеленский, луганская народная республика, лисичанск, россия