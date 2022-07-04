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Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Венесуэлы. Прямая трансляция
Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Венесуэлы. Прямая трансляция - РИА Новости, 04.07.2022
Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Венесуэлы. Прямая трансляция
Глава российского МИД Сергей Лавров проводит совместную пресс-конференцию со своим венесуэльским коллегой Рафаэлем Фария Тортосом. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T13:46
2022-07-04T13:46
2022-07-04T13:46
сергей лавров
венесуэла
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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Глава российского МИД Сергей Лавров проводит совместную пресс-конференцию со своим венесуэльским коллегой Рафаэлем Фария Тортосом.
венесуэла
РИА Новости
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Совместная пресс-конференция Сергея Лаврова и главы МИД Венесуэлы
LIVE: Совместная пресс-конференция Сергея Лаврова и главы МИД Венесуэлы
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PT31M25S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей лавров, венесуэла, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), видео
Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Венесуэлы. Прямая трансляция
Глава российского МИД Сергей Лавров проводит совместную пресс-конференцию со своим венесуэльским коллегой Рафаэлем Фария Тортосом.
2022-07-04T13:46
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PT31M25S
Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Венесуэлы. Прямая трансляция
Глава российского МИД Сергей Лавров проводит совместную пресс-конференцию со своим венесуэльским коллегой Рафаэлем Фария Тортосом.