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МИД России анонсировал визит Лаврова в Монголию - РИА Новости, 04.07.2022
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МИД России анонсировал визит Лаврова в Монголию
МИД России анонсировал визит Лаврова в Монголию - РИА Новости, 04.07.2022
МИД России анонсировал визит Лаврова в Монголию
Глава МИД России Сергей Лавров 5 июля посетит Монголию, сообщило министерство иностранных дел РФ. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T12:29
2022-07-04T13:25
россия
монголия
цены на нефть
батмунхийн батцэцэг
улан-батор
сергей лавров
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров 5 июля посетит Монголию, сообщило министерство иностранных дел РФ.Ведомство отмечает, что министры обсудят вопросы двусторонней повестки дня, ход выполнения договоренностей на высшем и высоком уровнях о дальнейшем развитии сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-инфраструктурной, энергетической и гуманитарной сферах, укреплении взаимодействия на международной арене и в региональных делах."В ходе визита Лавров также будет принят высшим политическим руководством Монголии", - добавило министерство."В ходе визита Лавров также будет принят высшим политическим руководством Монголии", - добавило министерство.МИД отметил, что Россия удовлетворена динамикой политического диалога, контактов по линии правительств, парламентов, советов безопасности, внешнеполитических ведомств, министерств и региональных властей двух стран и намерена всячески содействовать их дальнейшему расширению, добавило министерство.Оно также сообщило о постепенном восстановлении объемов двусторонней торговли, которая по итогам 2021 года увеличилась на треть и составила 1,86 миллиарда долларов США (по монгольской статистике – превысила 2 миллиарда долларов), а в январе-апреле 2022 года объем товарооборота России с Монголией увеличился еще на 44,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 851,9 миллиона долларов США.Кроме того, отмечет министерство, особое значение приобретает сотрудничество в формате Монголия – ЕАЭС, Москва также поддерживает дальнейшее расширение участия Улан-Батора в работе Шанхайской Организации Сотрудничества, в которой Монголия является наблюдателем.
https://ria.ru/20220703/bolgariya-1799936249.html
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россия, монголия, цены на нефть, батмунхийн батцэцэг, улан-батор, сергей лавров
12:29 04.07.2022 (обновлено: 13:25 04.07.2022)
 
МИД России анонсировал визит Лаврова в Монголию

Министр иностранных дел Сергей Лавров посетит Монголию 5 июля

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров 5 июля посетит Монголию, сообщило министерство иностранных дел РФ.
"Пятого июля министр иностранных дел РФ Лавров посетит Улан-Батор с рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг. Принципиальная договоренность об этом была достигнута главами внешнеполитических ведомств двух стран в ходе телефонного разговора 2 июня", - говорится в сообщении.
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Ведомство отмечает, что министры обсудят вопросы двусторонней повестки дня, ход выполнения договоренностей на высшем и высоком уровнях о дальнейшем развитии сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-инфраструктурной, энергетической и гуманитарной сферах, укреплении взаимодействия на международной арене и в региональных делах.
"В ходе визита Лавров также будет принят высшим политическим руководством Монголии", - добавило министерство.
"В ходе визита Лавров также будет принят высшим политическим руководством Монголии", - добавило министерство.
МИД отметил, что Россия удовлетворена динамикой политического диалога, контактов по линии правительств, парламентов, советов безопасности, внешнеполитических ведомств, министерств и региональных властей двух стран и намерена всячески содействовать их дальнейшему расширению, добавило министерство.
Оно также сообщило о постепенном восстановлении объемов двусторонней торговли, которая по итогам 2021 года увеличилась на треть и составила 1,86 миллиарда долларов США (по монгольской статистике – превысила 2 миллиарда долларов), а в январе-апреле 2022 года объем товарооборота России с Монголией увеличился еще на 44,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 851,9 миллиона долларов США.
Кроме того, отмечет министерство, особое значение приобретает сотрудничество в формате Монголия – ЕАЭС, Москва также поддерживает дальнейшее расширение участия Улан-Батора в работе Шанхайской Организации Сотрудничества, в которой Монголия является наблюдателем.
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РоссияМонголияЦены на нефтьБатмунхийн БатцэцэгУлан-БаторСергей Лавров
 
 
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