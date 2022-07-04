https://ria.ru/20220704/lavrov-1800065484.html

МИД России анонсировал визит Лаврова в Монголию

МИД России анонсировал визит Лаврова в Монголию - РИА Новости, 04.07.2022

МИД России анонсировал визит Лаврова в Монголию

Глава МИД России Сергей Лавров 5 июля посетит Монголию, сообщило министерство иностранных дел РФ. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T12:29

2022-07-04T12:29

2022-07-04T13:25

россия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров 5 июля посетит Монголию, сообщило министерство иностранных дел РФ.Ведомство отмечает, что министры обсудят вопросы двусторонней повестки дня, ход выполнения договоренностей на высшем и высоком уровнях о дальнейшем развитии сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-инфраструктурной, энергетической и гуманитарной сферах, укреплении взаимодействия на международной арене и в региональных делах."В ходе визита Лавров также будет принят высшим политическим руководством Монголии", - добавило министерство."В ходе визита Лавров также будет принят высшим политическим руководством Монголии", - добавило министерство.МИД отметил, что Россия удовлетворена динамикой политического диалога, контактов по линии правительств, парламентов, советов безопасности, внешнеполитических ведомств, министерств и региональных властей двух стран и намерена всячески содействовать их дальнейшему расширению, добавило министерство.Оно также сообщило о постепенном восстановлении объемов двусторонней торговли, которая по итогам 2021 года увеличилась на треть и составила 1,86 миллиарда долларов США (по монгольской статистике – превысила 2 миллиарда долларов), а в январе-апреле 2022 года объем товарооборота России с Монголией увеличился еще на 44,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 851,9 миллиона долларов США.Кроме того, отмечет министерство, особое значение приобретает сотрудничество в формате Монголия – ЕАЭС, Москва также поддерживает дальнейшее расширение участия Улан-Батора в работе Шанхайской Организации Сотрудничества, в которой Монголия является наблюдателем.

https://ria.ru/20220703/bolgariya-1799936249.html

https://ria.ru/20220630/sanktsii-1799308727.html

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монголия

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россия, монголия, цены на нефть, батмунхийн батцэцэг, улан-батор, сергей лавров