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Нижегородец задержал вора, решившего поужинать в ограбленной квартире - РИА Новости, 04.07.2022
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Нижегородец задержал вора, решившего поужинать в ограбленной квартире
Нижегородец задержал вора, решившего поужинать в ограбленной квартире - РИА Новости, 04.07.2022
Нижегородец задержал вора, решившего поужинать в ограбленной квартире
Житель Нижнего Новгорода задержал вора, который решил остаться и поужинать в ограбленной квартире, где в это время спали женщина с двумя детьми, сообщает... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T11:22
2022-07-04T11:22
происшествия
нижегородская область
нижний новгород
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июл — РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода задержал вора, который решил остаться и поужинать в ограбленной квартире, где в это время спали женщина с двумя детьми, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области."Злоумышленник в ночное время вошёл в подъезд дома на бульваре Заречный, где наугад пытался открыть квартирные двери и беспрепятственно проник внутрь одного открытого жилища, где спали хозяйка и двое ее несовершеннолетних детей. Забрав ноутбук, планшет и сотовый телефон общей стоимостью более 50 тысяч рублей, мужчина решил обследовать кухню. Однако в это время супруг хозяйки вернулся домой с ночной смены и застал злоумышленника за приемом пищи", - говорится в сообщении. Нижегородец вызвал сотрудников полиции и удерживал нежданного гостя до прибытия следственно-оперативной группы. Как выяснилось позже, сын потерпевших вернулся домой с тренировки и забыл закрыть входную дверь на замок. Правоохранители доставили злоумышленника в отдел полиции и установили его личность. Им оказался 37-летний ранее судимый за преступления против собственности житель Автозаводского района. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК Ф (кража). В отношении подозреваемого в краже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.
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происшествия, нижегородская область, нижний новгород, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
11:22 04.07.2022
 
Нижегородец задержал вора, решившего поужинать в ограбленной квартире

Нижегородец задержал вора, ограбившего его квартиру и решившего в ней поужинать

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июл — РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода задержал вора, который решил остаться и поужинать в ограбленной квартире, где в это время спали женщина с двумя детьми, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области.
"Злоумышленник в ночное время вошёл в подъезд дома на бульваре Заречный, где наугад пытался открыть квартирные двери и беспрепятственно проник внутрь одного открытого жилища, где спали хозяйка и двое ее несовершеннолетних детей. Забрав ноутбук, планшет и сотовый телефон общей стоимостью более 50 тысяч рублей, мужчина решил обследовать кухню. Однако в это время супруг хозяйки вернулся домой с ночной смены и застал злоумышленника за приемом пищи", - говорится в сообщении. Нижегородец вызвал сотрудников полиции и удерживал нежданного гостя до прибытия следственно-оперативной группы. Как выяснилось позже, сын потерпевших вернулся домой с тренировки и забыл закрыть входную дверь на замок.
Правоохранители доставили злоумышленника в отдел полиции и установили его личность. Им оказался 37-летний ранее судимый за преступления против собственности житель Автозаводского района. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК Ф (кража). В отношении подозреваемого в краже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.
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