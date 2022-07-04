https://ria.ru/20220704/krazha-1800041651.html

Нижегородец задержал вора, решившего поужинать в ограбленной квартире

Нижегородец задержал вора, решившего поужинать в ограбленной квартире - РИА Новости, 04.07.2022

Нижегородец задержал вора, решившего поужинать в ограбленной квартире

Житель Нижнего Новгорода задержал вора, который решил остаться и поужинать в ограбленной квартире, где в это время спали женщина с двумя детьми, сообщает... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T11:22

2022-07-04T11:22

2022-07-04T11:22

происшествия

нижегородская область

нижний новгород

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июл — РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода задержал вора, который решил остаться и поужинать в ограбленной квартире, где в это время спали женщина с двумя детьми, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области."Злоумышленник в ночное время вошёл в подъезд дома на бульваре Заречный, где наугад пытался открыть квартирные двери и беспрепятственно проник внутрь одного открытого жилища, где спали хозяйка и двое ее несовершеннолетних детей. Забрав ноутбук, планшет и сотовый телефон общей стоимостью более 50 тысяч рублей, мужчина решил обследовать кухню. Однако в это время супруг хозяйки вернулся домой с ночной смены и застал злоумышленника за приемом пищи", - говорится в сообщении. Нижегородец вызвал сотрудников полиции и удерживал нежданного гостя до прибытия следственно-оперативной группы. Как выяснилось позже, сын потерпевших вернулся домой с тренировки и забыл закрыть входную дверь на замок. Правоохранители доставили злоумышленника в отдел полиции и установили его личность. Им оказался 37-летний ранее судимый за преступления против собственности житель Автозаводского района. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК Ф (кража). В отношении подозреваемого в краже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.

https://ria.ru/20220111/zastole-1767316808.html

нижегородская область

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, нижегородская область, нижний новгород, министерство внутренних дел рф (мвд россии)