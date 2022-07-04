https://ria.ru/20220704/krasnodon-1800074571.html

Тюменская область доставила гуманитарную помощь в Краснодон в ЛНР

Тюменская область доставила гуманитарную помощь в Краснодон в ЛНР - РИА Новости, 04.07.2022

Тюменская область доставила гуманитарную помощь в Краснодон в ЛНР

Очередная партия гуманитарной помощи от Тюменской области прибыла в Краснодон в ЛНР, в составе груза — продукты питания, медикаменты и пожарно-техническое... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T12:53

2022-07-04T12:53

2022-07-04T13:04

в мире

тюменская область

краснодон

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ТЮМЕНЬ, 4 июл - РИА Новости. Очередная партия гуманитарной помощи от Тюменской области прибыла в Краснодон в ЛНР, в составе груза — продукты питания, медикаменты и пожарно-техническое вооружение, сообщает Луганский информационный центр.Помощь из российского региона в ЛНР направлена в рамках соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи между правительством Тюменской области и администрацией города Краснодона и Краснодонского района."Машина с надписью "Тюменская область Краснодону" доставила более 20 тонн груза: продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты, оборудование для пунктов временного размещения граждан, вынужденно покинувших населенные пункты в связи с боевыми действиями", - сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу администрации города Краснодара и Краснодонского района.Отмечается, что с новой партией гумпомощи российский регион отправил постельные принадлежности, стройматериалы и бытовое оборудование для социального общежития Краснодона и Краснодонского района, где "в перспективе планируется размещение беженцев из Рубежного, Северодонецка, Попасной и других городов республики", строительные материалы будут использоваться при ремонте социального общежития в Молодогвардейске.Краснодонские пожарные с этой же партией получили от сотрудников МЧС по Тюменской области в рамках акции "МЧС России в помощь пожарным Донбасса" около 2 тонн необходимого им пожарно-технического вооружения, в том числе комплекты защитной обуви и одежды и нужные для работы в зоне чрезвычайной ситуации средства связи и электронику.Первую партию с гуманитарным грузом подшефный для Тюменской области Краснодон получил 2 июня, в двух фурах было доставлено продовольствие, медикаменты, бытовая техника и оборудование для спортивных и детских площадок.

https://ria.ru/20220628/shefstvo-1798653514.html

https://ria.ru/20220703/donetsk-1799904783.html

тюменская область

краснодон

луганская народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тюменская область, краснодон, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)