12:53 04.07.2022 (обновлено: 13:04 04.07.2022)
Тюменская область доставила гуманитарную помощь в Краснодон в ЛНР
Тюменская область доставила более 20 тонн гуманитарной помощи в Краснодон в ЛНР
Выдача гуманитарной помощи. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 4 июл - РИА Новости. Очередная партия гуманитарной помощи от Тюменской области прибыла в Краснодон в ЛНР, в составе груза — продукты питания, медикаменты и пожарно-техническое вооружение, сообщает Луганский информационный центр.
Помощь из российского региона в ЛНР направлена в рамках соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи между правительством Тюменской области и администрацией города Краснодона и Краснодонского района.
"Машина с надписью "Тюменская область Краснодону" доставила более 20 тонн груза: продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты, оборудование для пунктов временного размещения граждан, вынужденно покинувших населенные пункты в связи с боевыми действиями", - сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу администрации города Краснодара и Краснодонского района.
Отмечается, что с новой партией гумпомощи российский регион отправил постельные принадлежности, стройматериалы и бытовое оборудование для социального общежития Краснодона и Краснодонского района, где "в перспективе планируется размещение беженцев из Рубежного, Северодонецка, Попасной и других городов республики", строительные материалы будут использоваться при ремонте социального общежития в Молодогвардейске.
Краснодонские пожарные с этой же партией получили от сотрудников МЧС по Тюменской области в рамках акции "МЧС России в помощь пожарным Донбасса" около 2 тонн необходимого им пожарно-технического вооружения, в том числе комплекты защитной обуви и одежды и нужные для работы в зоне чрезвычайной ситуации средства связи и электронику.
Первую партию с гуманитарным грузом подшефный для Тюменской области Краснодон получил 2 июня, в двух фурах было доставлено продовольствие, медикаменты, бытовая техника и оборудование для спортивных и детских площадок.