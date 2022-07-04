https://ria.ru/20220704/kosmetika-1800106211.html
Эксперт объяснила необходимость параллельного импорта косметики
Эксперт объяснила необходимость параллельного импорта косметики - РИА Новости, 04.07.2022
Эксперт объяснила необходимость параллельного импорта косметики
Без ввоза косметики и бытовой химии по параллельному импорту поддержать полный ассортимент и удовлетворить потребности не получится, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T14:15
2022-07-04T14:15
2022-07-04T14:15
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
импорт
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Без ввоза косметики и бытовой химии по параллельному импорту поддержать полный ассортимент и удовлетворить потребности не получится, сообщила РИА Новости сооснователь и партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская.Ранее газета "Известия" сообщила о том, что ассоциация производителей фирменных торговых марок "Русбренд" направила в Минпромторг РФ письмо с просьбой исключить косметику и бытовую химию из перечня товаров, разрешенных для ввоза в рамках параллельного импорта. Речь шла о таких марках, как Nivea, Rexona, Shamtu, Vanish, Cillit, Domestos и прочих.Исполнительный директор ассоциации Алексей Поповичев подтвердил агентству, что обращение было направлено. "Да, отправляли. Мы поддерживаем контакты с Минпромторгом по этому вопросу, принимая во внимание позицию министерства, которое выразило готовность корректировать приказ с учетом деятельности компаний в России", - сказал он. В пресс-службе министерства сообщили, что "при подготовке очередных изменений в приказ о параллельном импорте Минпромторг рассмотрит предложения "Русбренда". Решение об исключении из списка будет приниматься, в том числе с учетом наличия парфюмерной и косметической продукции на полках магазинов и исходя из интересов граждан.При этом, по словам Сумишевской, если ушедшие из РФ компании сами будут ввозить товар по параллельному импорту или через своих партнеров, то это "сильно минимизирует риски контрафакта". Они будут уверены в том, какого качества продукция приходит и полностью смогут контролировать объемы рынка, как и раньше. Как, например, L`Oréal. Эксперт подчеркнула, что французская компания практически сразу подготовила пакет документов и отправила в Минпромторг РФ для исключения ее продукции из списка. Обосновав это тем, что будет самостоятельно обеспечивать рынок товарами своего бренда.Однако, есть риск того, что если исключить бренды из списка, то официально их продукция не попадет под параллельный импорт, но при этом нужного объема и ассортимента на рынке они могут не обеспечить, заключила Сумишевская.
https://ria.ru/20220627/vyatgu-1797653201.html
https://ria.ru/20220701/asos-1799563439.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), импорт
Эксперт объяснила необходимость параллельного импорта косметики
Эксперт Сумишевская: без параллельного импорта косметики не удастся поддержать ассортимент
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Без ввоза косметики и бытовой химии по параллельному импорту поддержать полный ассортимент и удовлетворить потребности не получится, сообщила РИА Новости сооснователь и партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская.
"Без истории с параллельным импортом полный ассортимент и удовлетворение потребностей поддержать не удастся", - считает Сумишевская.
Ранее газета "Известия" сообщила о том, что ассоциация производителей фирменных торговых марок "Русбренд" направила в Минпромторг
РФ письмо с просьбой исключить косметику и бытовую химию из перечня товаров, разрешенных для ввоза в рамках параллельного импорта. Речь шла о таких марках, как Nivea, Rexona, Shamtu, Vanish, Cillit, Domestos и прочих.
Исполнительный директор ассоциации Алексей Поповичев подтвердил агентству, что обращение было направлено. "Да, отправляли. Мы поддерживаем контакты с Минпромторгом по этому вопросу, принимая во внимание позицию министерства, которое выразило готовность корректировать приказ с учетом деятельности компаний в России", - сказал он. В пресс-службе министерства сообщили, что "при подготовке очередных изменений в приказ о параллельном импорте Минпромторг рассмотрит предложения "Русбренда". Решение об исключении из списка будет приниматься, в том числе с учетом наличия парфюмерной и косметической продукции на полках магазинов и исходя из интересов граждан.
При этом, по словам Сумишевской, если ушедшие из РФ компании сами будут ввозить товар по параллельному импорту или через своих партнеров, то это "сильно минимизирует риски контрафакта". Они будут уверены в том, какого качества продукция приходит и полностью смогут контролировать объемы рынка, как и раньше. Как, например, L`Oréal. Эксперт подчеркнула, что французская компания практически сразу подготовила пакет документов и отправила в Минпромторг РФ для исключения ее продукции из списка. Обосновав это тем, что будет самостоятельно обеспечивать рынок товарами своего бренда.
Однако, есть риск того, что если исключить бренды из списка, то официально их продукция не попадет под параллельный импорт, но при этом нужного объема и ассортимента на рынке они могут не обеспечить, заключила Сумишевская.