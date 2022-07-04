https://ria.ru/20220704/koronavirus-1800196655.html

В России изменили некоторые антиковидные правила для въезжающих в страну

В России изменили некоторые антиковидные правила для въезжающих в страну - РИА Новости, 04.07.2022

В России изменили некоторые антиковидные правила для въезжающих в страну

Россиянам, прилетающим в Россию, после сдачи теста на COVID-19 больше не придется самоизолироваться до получения результата теста, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T19:38

2022-07-04T19:38

2022-07-04T19:57

распространение коронавируса

общество

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

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коронавирусы

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россиянам, прилетающим в Россию, после сдачи теста на COVID-19 больше не придется самоизолироваться до получения результата теста, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора."Тем, кто сдал ПЦР-тест после въезда в Россию, больше не придется самоизолироваться до получения результата",- говорится в сообщении.Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что снимаются введенные из-за пандемии ограничения, в том числе масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время. По данным ведомства, в течение последних четырех месяцев в России отмечается устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по COVID-19. Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза с максимального в середине февраля и находится на минимальных значениях с начала пандемии.

https://ria.ru/20220704/koronavirus-1800193499.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, новости - туризм