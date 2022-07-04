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В России изменили некоторые антиковидные правила для въезжающих в страну - РИА Новости, 04.07.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220704/koronavirus-1800196655.html
В России изменили некоторые антиковидные правила для въезжающих в страну
В России изменили некоторые антиковидные правила для въезжающих в страну - РИА Новости, 04.07.2022
В России изменили некоторые антиковидные правила для въезжающих в страну
Россиянам, прилетающим в Россию, после сдачи теста на COVID-19 больше не придется самоизолироваться до получения результата теста, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T19:38
2022-07-04T19:57
распространение коронавируса
общество
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
коронавирусы
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россиянам, прилетающим в Россию, после сдачи теста на COVID-19 больше не придется самоизолироваться до получения результата теста, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора."Тем, кто сдал ПЦР-тест после въезда в Россию, больше не придется самоизолироваться до получения результата",- говорится в сообщении.Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что снимаются введенные из-за пандемии ограничения, в том числе масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время. По данным ведомства, в течение последних четырех месяцев в России отмечается устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по COVID-19. Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза с максимального в середине февраля и находится на минимальных значениях с начала пандемии.
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общество, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, новости - туризм
19:38 04.07.2022 (обновлено: 19:57 04.07.2022)
 
В России изменили некоторые антиковидные правила для въезжающих в страну

Роспотребнадзор: прилетающим в Россию не надо изолироваться до получения теста на COVID-19

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Люди в аэропорту - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россиянам, прилетающим в Россию, после сдачи теста на COVID-19 больше не придется самоизолироваться до получения результата теста, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.
"Тем, кто сдал ПЦР-тест после въезда в Россию, больше не придется самоизолироваться до получения результата",- говорится в сообщении.
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
Вчера, 19:27Распространение коронавируса
Непривитым от COVID-19 россиянам при въезде в страну придется сдать тест
Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что снимаются введенные из-за пандемии ограничения, в том числе масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время. По данным ведомства, в течение последних четырех месяцев в России отмечается устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по COVID-19. Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза с максимального в середине февраля и находится на минимальных значениях с начала пандемии.
 
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