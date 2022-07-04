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Непривитым от COVID-19 россиянам при въезде в страну придется сдать тест - РИА Новости, 04.07.2022
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220704/koronavirus-1800193499.html
Непривитым от COVID-19 россиянам при въезде в страну придется сдать тест
Непривитым от COVID-19 россиянам при въезде в страну придется сдать тест - РИА Новости, 04.07.2022
Непривитым от COVID-19 россиянам при въезде в страну придется сдать тест
Россиянам, не болевшим COVID-19 и не привитым от него по-прежнему нужно заполнять анкету на госуслугах и сдавать тест по возвращении в страну, сообщается в... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T19:27
2022-07-04T23:20
распространение коронавируса
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
коронавирусы
вакцинация
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россиянам, не болевшим COVID-19 и не привитым от него по-прежнему нужно заполнять анкету на госуслугах и сдавать тест по возвращении в страну, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.Граждане освобождаются от этой процедуры в случае вакцинации или болезни в прошлом.Заполнять анкеты и сдавать тесты не требуется гражданам России и стран-членов ЕАЭС, которые прибывают по суше, добавили в ведомстве.
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, вакцинация, пцр-тест
19:27 04.07.2022 (обновлено: 23:20 04.07.2022)
 
Непривитым от COVID-19 россиянам при въезде в страну придется сдать тест

Роспотребнадзор: прилетающим в страну непривытым россиянам надо сдавать тест на COVID-19

© РИА Новости / Александр ПолегенькоДевушка в аэропорту
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
Девушка в аэропорту. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россиянам, не болевшим COVID-19 и не привитым от него по-прежнему нужно заполнять анкету на госуслугах и сдавать тест по возвращении в страну, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.
Граждане освобождаются от этой процедуры в случае вакцинации или болезни в прошлом.
Заполнять анкеты и сдавать тесты не требуется гражданам России и стран-членов ЕАЭС, которые прибывают по суше, добавили в ведомстве.
Медицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского в Кемерове - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
Вчера, 11:33Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 568 человек с COVID-19
 
Распространение коронавирусаОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирусыВакцинацияПЦР-тест
 
 
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