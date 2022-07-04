https://ria.ru/20220704/koronavirus-1800193499.html

Непривитым от COVID-19 россиянам при въезде в страну придется сдать тест

Непривитым от COVID-19 россиянам при въезде в страну придется сдать тест - РИА Новости, 04.07.2022

Непривитым от COVID-19 россиянам при въезде в страну придется сдать тест

Россиянам, не болевшим COVID-19 и не привитым от него по-прежнему нужно заполнять анкету на госуслугах и сдавать тест по возвращении в страну, сообщается в... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T19:27

2022-07-04T19:27

2022-07-04T23:20

распространение коронавируса

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россиянам, не болевшим COVID-19 и не привитым от него по-прежнему нужно заполнять анкету на госуслугах и сдавать тест по возвращении в страну, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.Граждане освобождаются от этой процедуры в случае вакцинации или болезни в прошлом.Заполнять анкеты и сдавать тесты не требуется гражданам России и стран-членов ЕАЭС, которые прибывают по суше, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220704/koronavirus-1800044197.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, вакцинация, пцр-тест