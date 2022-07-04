https://ria.ru/20220704/koronavirus-1800193499.html
Непривитым от COVID-19 россиянам при въезде в страну придется сдать тест
Непривитым от COVID-19 россиянам при въезде в страну придется сдать тест - РИА Новости, 04.07.2022
Непривитым от COVID-19 россиянам при въезде в страну придется сдать тест
Россиянам, не болевшим COVID-19 и не привитым от него по-прежнему нужно заполнять анкету на госуслугах и сдавать тест по возвращении в страну, сообщается в... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T19:27
2022-07-04T19:27
2022-07-04T23:20
распространение коронавируса
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россиянам, не болевшим COVID-19 и не привитым от него по-прежнему нужно заполнять анкету на госуслугах и сдавать тест по возвращении в страну, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.Граждане освобождаются от этой процедуры в случае вакцинации или болезни в прошлом.Заполнять анкеты и сдавать тесты не требуется гражданам России и стран-членов ЕАЭС, которые прибывают по суше, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220704/koronavirus-1800044197.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, вакцинация, пцр-тест
19:27 04.07.2022 (обновлено: 23:20 04.07.2022)
Непривитым от COVID-19 россиянам при въезде в страну придется сдать тест
Роспотребнадзор: прилетающим в страну непривытым россиянам надо сдавать тест на COVID-19