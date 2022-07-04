https://ria.ru/20220704/koronavirus-1800047627.html

В Москве за сутки госпитализировали 109 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 109 человек с COVID-19 - РИА Новости, 04.07.2022

В Москве за сутки госпитализировали 109 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 328 случаев COVID-19, 12 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T11:43

2022-07-04T11:43

2022-07-04T11:43

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 328 случаев COVID-19, 12 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 328, госпитализировано - 109 человек, выздоровело - 228 человек, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне был выявлен 371 новый случай заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 779 045 случаев коронавируса, выздоровели 2 587 626 человек, умерли 44 195 человек.

https://ria.ru/20220704/koronavirus-1800013754.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва