https://ria.ru/20220704/kongress-1800095319.html

Конгресс и выставка "Азот Синтезгаз. Узбекистан и СНГ" пройдут в ноябре

Конгресс и выставка "Азот Синтезгаз. Узбекистан и СНГ" пройдут в ноябре - РИА Новости, 04.07.2022

Конгресс и выставка "Азот Синтезгаз. Узбекистан и СНГ" пройдут в ноябре

Компания "Восток Капитал" пригашает принять участие в международном Конгрессе и выставке "Азот Синтезгаз. Узбекистан и СНГ" (18+). РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T13:42

2022-07-04T13:42

2022-07-04T13:42

пресс-релизы

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МОСКВА, 4 июл – Пресс-служба компании "Восток Капитал". Компания "Восток Капитал" пригашает принять участие в международном Конгрессе и выставке "Азот Синтезгаз. Узбекистан и СНГ" (18+).Даты проведения: 9–10 ноября 2022 годаМесто проведения: Узбекистан, Ташкент, отель "Hyatt Regency Ташкент""Азот Синтезгаз. Узбекистан и СНГ 2022" — уникальная профессиональная международная площадка для лидеров отрасли метановой газохимии Узбекистана и СНГ с участием крупнейших предприятий-переработчиков синтез-газа, органов власти, регуляторно-надзорных органов, лицензиаров технологий производства, разработчиков, производителей и поставщиков оборудования, инжиниринговых и проектно-строительных компаний, поставщиков технологий и услуг.Ожидается свыше 200 участников из более, чем 10 стран.В программе: Технический визит в химико-индустриальный технопарк "Чирчик", 30+ часов делового и неформального общения: встречи один-на-один по заранее согласованному графику, деловые обеды, кофе-брейки, интерактивные дискуссии и многое другое.Запросить дополнительную информациюОрганизатор: "Восток Капитал" - лидер в сфере консалтинга и организации международных конференций для руководителей нефтегазовой, агропромышленной и энергетической отраслей из России, СНГ, Латинской Америки, Европы и Азии.Официальный сайт мероприятия (18+)Контакт: Александра Тюменцева, events@vostockcapital.com, +7 (495) 109-9-509 (Москва)Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы