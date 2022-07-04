https://ria.ru/20220704/konfiskatsiya-1800021515.html

В Совфеде возмутились идеей передать российские активы в Британии Украине

В Совфеде возмутились идеей передать российские активы в Британии Украине - РИА Новости, 04.07.2022

В Совфеде возмутились идеей передать российские активы в Британии Украине

Действия Великобритании, рассматривающей возможность конфискации замороженных активов России в пользу Украины, являются грабежом и воровством, всегда присущим... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T10:29

2022-07-04T10:29

2022-07-04T10:29

владимир джабаров

великобритания

украина

россия

лиз трасс

политика

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Действия Великобритании, рассматривающей возможность конфискации замороженных активов России в пользу Украины, являются грабежом и воровством, всегда присущим Британской империи, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что власти страны рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов в стране, чтобы передать их Украине, сообщает газета Guardian."Грабеж и воровство всегда были присущи Британской империи. И сейчас Великобритания верна стародавним принципам", - написал Джабаров в своём Telegram-канале.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам российского лидера, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее попросил страны G7 принять законы, которые позволят конфисковать активы РФ и передать их Украине.

https://ria.ru/20220703/soglashenie-1799903302.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир джабаров, великобритания, украина, россия, лиз трасс, политика