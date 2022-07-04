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В Совфеде возмутились идеей передать российские активы в Британии Украине - РИА Новости, 04.07.2022
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В Совфеде возмутились идеей передать российские активы в Британии Украине
В Совфеде возмутились идеей передать российские активы в Британии Украине - РИА Новости, 04.07.2022
В Совфеде возмутились идеей передать российские активы в Британии Украине
Действия Великобритании, рассматривающей возможность конфискации замороженных активов России в пользу Украины, являются грабежом и воровством, всегда присущим... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T10:29
2022-07-04T10:29
владимир джабаров
великобритания
украина
россия
лиз трасс
политика
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Действия Великобритании, рассматривающей возможность конфискации замороженных активов России в пользу Украины, являются грабежом и воровством, всегда присущим Британской империи, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что власти страны рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов в стране, чтобы передать их Украине, сообщает газета Guardian."Грабеж и воровство всегда были присущи Британской империи. И сейчас Великобритания верна стародавним принципам", - написал Джабаров в своём Telegram-канале.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам российского лидера, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее попросил страны G7 принять законы, которые позволят конфисковать активы РФ и передать их Украине.
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владимир джабаров, великобритания, украина, россия, лиз трасс, политика
10:29 04.07.2022
 
В Совфеде возмутились идеей передать российские активы в Британии Украине

Джабаров назвал планы Лондона конфисковать российские активы в пользу Украины грабежом

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Действия Великобритании, рассматривающей возможность конфискации замороженных активов России в пользу Украины, являются грабежом и воровством, всегда присущим Британской империи, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что власти страны рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов в стране, чтобы передать их Украине, сообщает газета Guardian.
"Грабеж и воровство всегда были присущи Британской империи. И сейчас Великобритания верна стародавним принципам", - написал Джабаров в своём Telegram-канале.
Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам российского лидера, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее попросил страны G7 принять законы, которые позволят конфисковать активы РФ и передать их Украине.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 13:21Специальная военная операция на Украине
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Владимир ДжабаровВеликобританияУкраинаРоссияЛиз ТрассПолитика
 
 
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