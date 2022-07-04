Рейтинг@Mail.ru
Телеканал RT запускает клуб документального кино ARTel - РИА Новости, 04.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220704/kino-1800128396.html
Телеканал RT запускает клуб документального кино ARTel
Телеканал RT запускает клуб документального кино ARTel - РИА Новости, 04.07.2022
Телеканал RT запускает клуб документального кино ARTel
RT планирует показать лучшие документальные фильмы собственного производства в рамках клуба документального кино ARTel, сообщил телеканал. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T15:27
2022-07-04T15:30
москва
телеканал rt
кино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795459053_0:182:3135:1945_1920x0_80_0_0_5041e81504617c349d098b4a25c665b9.jpg
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. RT планирует показать лучшие документальные фильмы собственного производства в рамках клуба документального кино ARTel, сообщил телеканал.Первые закрытые показы пройдут в Москве в деловом центре Москва-Сити и в арт-пространстве "Красный Октябрь". Программа откроется 14 июля премьерой фильма "История ненависти", в котором историки и писатели обсудят тему русофобии.Летом в рамках клуба также будут показаны фильмы "Я живой" о добровольцах, которые помогают мирным жителям в зоне боевых действий в Донбассе, и "Культурный фронт" о певцах и музыкантах, чье творчество воодушевляет бойцов.После просмотра у зрителей будет возможность задать вопросы авторам и героям фильмов.Запись на мероприятие и полное расписание показов доступны онлайн через сервис Timepad.Документальные фильмы RT неоднократно становились призерами российских и международных премий, в том числе престижного конкурса New York Festivals, премии в области теле- и веб-дизайна OMNI Intermedia Awards и российской премии "Страна".
https://radiosputnik.ria.ru/20220627/rt-1798476820.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795459053_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_12171aa4e54acf4aa9061c6efeb953dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, телеканал rt, кино
15:27 04.07.2022 (обновлено: 15:30 04.07.2022)
 
Телеканал RT запускает клуб документального кино ARTel

RT покажет в Москве лучшие документальные фильмы телеканала

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтенд телеканала RT на ПМЭФ
Стенд телеканала RT на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Стенд телеканала RT на ПМЭФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. RT планирует показать лучшие документальные фильмы собственного производства в рамках клуба документального кино ARTel, сообщил телеканал.
Первые закрытые показы пройдут в Москве в деловом центре Москва-Сити и в арт-пространстве "Красный Октябрь". Программа откроется 14 июля премьерой фильма "История ненависти", в котором историки и писатели обсудят тему русофобии.
Летом в рамках клуба также будут показаны фильмы "Я живой" о добровольцах, которые помогают мирным жителям в зоне боевых действий в Донбассе, и "Культурный фронт" о певцах и музыкантах, чье творчество воодушевляет бойцов.
После просмотра у зрителей будет возможность задать вопросы авторам и героям фильмов.
Запись на мероприятие и полное расписание показов доступны онлайн через сервис Timepad.
Документальные фильмы RT неоднократно становились призерами российских и международных премий, в том числе престижного конкурса New York Festivals, премии в области теле- и веб-дизайна OMNI Intermedia Awards и российской премии "Страна".
Разрушенный дом №43 на проспекте Мира в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 16:03В мире
Россияне едут восстанавливать Донбасс. RT снял ролик
 
МоскваТелеканал RTкино
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала