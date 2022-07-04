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Телеканал RT запускает клуб документального кино ARTel
Телеканал RT запускает клуб документального кино ARTel - РИА Новости, 04.07.2022
Телеканал RT запускает клуб документального кино ARTel
RT планирует показать лучшие документальные фильмы собственного производства в рамках клуба документального кино ARTel, сообщил телеканал. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T15:27
2022-07-04T15:27
2022-07-04T15:30
москва
телеканал rt
кино
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. RT планирует показать лучшие документальные фильмы собственного производства в рамках клуба документального кино ARTel, сообщил телеканал.Первые закрытые показы пройдут в Москве в деловом центре Москва-Сити и в арт-пространстве "Красный Октябрь". Программа откроется 14 июля премьерой фильма "История ненависти", в котором историки и писатели обсудят тему русофобии.Летом в рамках клуба также будут показаны фильмы "Я живой" о добровольцах, которые помогают мирным жителям в зоне боевых действий в Донбассе, и "Культурный фронт" о певцах и музыкантах, чье творчество воодушевляет бойцов.После просмотра у зрителей будет возможность задать вопросы авторам и героям фильмов.Запись на мероприятие и полное расписание показов доступны онлайн через сервис Timepad.Документальные фильмы RT неоднократно становились призерами российских и международных премий, в том числе престижного конкурса New York Festivals, премии в области теле- и веб-дизайна OMNI Intermedia Awards и российской премии "Страна".
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москва, телеканал rt, кино
15:27 04.07.2022 (обновлено: 15:30 04.07.2022)
Телеканал RT запускает клуб документального кино ARTel
RT покажет в Москве лучшие документальные фильмы телеканала