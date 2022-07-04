https://ria.ru/20220704/khot-dogi-1800209615.html

Эко-активист не дал американцу Челюсти повторить рекорд поедания хот-догов

Эко-активист не дал американцу Челюсти повторить рекорд поедания хот-догов - РИА Новости, 04.07.2022

Эко-активист не дал американцу Челюсти повторить рекорд поедания хот-догов

Американец Джоуи Честнат по прозвищу "Челюсти" не смог побить свой же мировой рекорд в конкурсе по поеданию хот-догов, за 10 минут проглотив лишь 63 штуки. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T20:55

2022-07-04T20:55

2022-07-04T20:57

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НЬЮ-ЙОРК, 4 июл - РИА Новости. Американец Джоуи Честнат по прозвищу "Челюсти" не смог побить свой же мировой рекорд в конкурсе по поеданию хот-догов, за 10 минут проглотив лишь 63 штуки.В прошлом году он съел 76 сосисок. В ходе ежегодного состязания в Нью-Йорке в этот раз на сцену выскочил эко-активист и оттолкнул Честната, который уже ел хот-доги. Рекордсмен не остался в долгу и повалил общественника, потратив на это определенное время.Трансляцию конкурса вел телеканал ESPN. Соревнования Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest проводятся ежегодно в Нью-Йорке 4 июля, в День независимости США. Первое состязание по поеданию хот-догов на скорость прошло в 1916 году, когда ирландец Джим Маллен съел 13 сосисок за 12 минут. Якобы он сделал это на спор. С тех пор конкурс не проводился только в годы Второй мировой войны.Честнат не смог побить установленный им же в 2021 году рекорд в 76 сосисок. Он становился победителем конкурса в 2007, 2009, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 годах.Соперники замачивали булки отдельно от сосисок в картонных стаканах с водой, отжимали мякиш, чтобы он занимал меньше места, и отправляли в рот. Отдельно поглощались сосиски. Честнат глотал сразу по две сосиски. В хот-догах не было кетчупа, майонеза, горчицы. На употребление одной сосиски у Честната уходило три движения челюстей.В 2011 году организаторы решили проводить отдельный турнир среди женщин, так как состязание начало набирать популярность и среди дам.

https://ria.ru/20220704/khot-dogi-1800187473.html

https://ria.ru/20220704/ssha-1799945182.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

нью-йорк (город), сша, день независимости сша, в мире