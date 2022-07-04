https://ria.ru/20220704/khot-dogi-1800187473.html

Американка съела 40 хот-догов за десять минут, но не побила свой рекорд

Американка съела 40 хот-догов за десять минут, но не побила свой рекорд - РИА Новости, 04.07.2022

Американка съела 40 хот-догов за десять минут, но не побила свой рекорд

Американка Мики Судо вернула себе титул чемпиона по поеданию хот-догов, съев 40 сосисок за 10 минут во время конкурса, проходящего ежегодно в Нью-Йорке в День... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T18:47

2022-07-04T18:47

2022-07-04T18:58

в мире

сша

день независимости сша

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НЬЮ-ЙОРК, 4 июл – РИА Новости. Американка Мики Судо вернула себе титул чемпиона по поеданию хот-догов, съев 40 сосисок за 10 минут во время конкурса, проходящего ежегодно в Нью-Йорке в День независимости США, тем не менее, ей не удалось побить принадлежащий ей мировой рекорд в 48 с половиной штук.Четвертого июля в США празднуется День независимости страны. Судо была бессменной победительницей конкурса среди женщин с 2014 года. Однако в 2020 году она не принимала участие в конкурсе по причине беременности. Тогда ее землячка Мишель Леско съела 30 хот-догов. Сегодня Леско стала второй, одолев лишь 26 сосисок. Трансляцию конкурса ведет телеканал ESPN.Первое состязание по поеданию хот-догов на скорость прошло в 1916 году, когда ирландец Джим Маллен съел 13 сосисок за 12 минут. Якобы он сделал это на спор. С тех пор конкурс проводился регулярно и прерывался лишь в годы Второй мировой войны.В 2011 году организаторы решили проводить отдельный турнир среди женщин, так как состязание начало набирать популярность среди дам.В этот раз в соревновании принимали участие 10 женщин. На третьем месте оказалась Сара Родригес, съевшая 23 хот-дога, что на один меньше, чем в 2021 году.

https://ria.ru/20220704/ssha-1799945182.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, день независимости сша