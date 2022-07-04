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Американка съела 40 хот-догов за десять минут, но не побила свой рекорд - РИА Новости, 04.07.2022
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Американка съела 40 хот-догов за десять минут, но не побила свой рекорд
Американка съела 40 хот-догов за десять минут, но не побила свой рекорд - РИА Новости, 04.07.2022
Американка съела 40 хот-догов за десять минут, но не побила свой рекорд
Американка Мики Судо вернула себе титул чемпиона по поеданию хот-догов, съев 40 сосисок за 10 минут во время конкурса, проходящего ежегодно в Нью-Йорке в День... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T18:47
2022-07-04T18:58
в мире
сша
день независимости сша
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НЬЮ-ЙОРК, 4 июл – РИА Новости. Американка Мики Судо вернула себе титул чемпиона по поеданию хот-догов, съев 40 сосисок за 10 минут во время конкурса, проходящего ежегодно в Нью-Йорке в День независимости США, тем не менее, ей не удалось побить принадлежащий ей мировой рекорд в 48 с половиной штук.Четвертого июля в США празднуется День независимости страны. Судо была бессменной победительницей конкурса среди женщин с 2014 года. Однако в 2020 году она не принимала участие в конкурсе по причине беременности. Тогда ее землячка Мишель Леско съела 30 хот-догов. Сегодня Леско стала второй, одолев лишь 26 сосисок. Трансляцию конкурса ведет телеканал ESPN.Первое состязание по поеданию хот-догов на скорость прошло в 1916 году, когда ирландец Джим Маллен съел 13 сосисок за 12 минут. Якобы он сделал это на спор. С тех пор конкурс проводился регулярно и прерывался лишь в годы Второй мировой войны.В 2011 году организаторы решили проводить отдельный турнир среди женщин, так как состязание начало набирать популярность среди дам.В этот раз в соревновании принимали участие 10 женщин. На третьем месте оказалась Сара Родригес, съевшая 23 хот-дога, что на один меньше, чем в 2021 году.
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в мире, сша, день независимости сша
18:47 04.07.2022 (обновлено: 18:58 04.07.2022)
 
Американка съела 40 хот-догов за десять минут, но не побила свой рекорд

Американка съела 40 хот-догов за десять минут в День независимости США, не побив рекорд

© AP Photo / John MinchilloМики Судо
Мики Судо - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / John Minchillo
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 4 июл – РИА Новости. Американка Мики Судо вернула себе титул чемпиона по поеданию хот-догов, съев 40 сосисок за 10 минут во время конкурса, проходящего ежегодно в Нью-Йорке в День независимости США, тем не менее, ей не удалось побить принадлежащий ей мировой рекорд в 48 с половиной штук.
Четвертого июля в США празднуется День независимости страны. Судо была бессменной победительницей конкурса среди женщин с 2014 года. Однако в 2020 году она не принимала участие в конкурсе по причине беременности. Тогда ее землячка Мишель Леско съела 30 хот-догов. Сегодня Леско стала второй, одолев лишь 26 сосисок. Трансляцию конкурса ведет телеканал ESPN.
Первое состязание по поеданию хот-догов на скорость прошло в 1916 году, когда ирландец Джим Маллен съел 13 сосисок за 12 минут. Якобы он сделал это на спор. С тех пор конкурс проводился регулярно и прерывался лишь в годы Второй мировой войны.
В 2011 году организаторы решили проводить отдельный турнир среди женщин, так как состязание начало набирать популярность среди дам.
В этот раз в соревновании принимали участие 10 женщин. На третьем месте оказалась Сара Родригес, съевшая 23 хот-дога, что на один меньше, чем в 2021 году.
Празднование Дня независимости США - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
Вчера, 08:00
Американцы отмечают один из последних Дней независимости
 
В миреСШАДень независимости США
 
 
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