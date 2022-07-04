Россиянам рекомендовали въезжать в Узбекистан, минуя Каракалпакстан
Посольство в Ташкенте рекомендовало россиянам въезжать в Узбекистан, минуя Каракалпакстан
Узбекистан. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 4 июл – РИА Новости. Посольство РФ в Узбекистане предупредило россиян, что при поездках в эту страну им следует использовать маршруты, минуя Каракалпакстан, где введен режим ЧП из-за произошедших беспорядков.
"Гражданам Российской Федерации следует руководствоваться вышеуказанной информацией и использовать альтернативные маршруты при планировании поездок в Республику Узбекистан", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.
В посольстве напомнили, что в связи с введением ЧП работа аэропорта Нукуса ограничена на время действия комендантского часа, а ранее запланированные рейсы будут выполняться по скорректированному расписанию. "Временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств и грузов через автомобильный пункт пропуска "Даут-ата – Тажен" на узбекско-казахстанской границе", - добавили в пресс-службе.
В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным местных властей, была задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позднее Мирзиеев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час с 19.00 мск до 5.00 мск на указанный период. В воскресенье в ходе селектора с участием Мирзиеева было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло.
По данным МВД Узбекистана, общественный порядок в Каракалпакстане восстановлен, в ходе беспорядков погибло 18 человек, пострадало - 243, задержано - 516. В понедельник узбекистанский парламент решил сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.