https://ria.ru/20220704/izolyatsiya-1800112977.html
Мишустин заявил, что Россию невозможно изолировать
Мишустин заявил, что Россию невозможно изолировать - РИА Новости, 04.07.2022
Мишустин заявил, что Россию невозможно изолировать
Россию невозможно изолировать, она неразрывно связана с миром, и у нее в нем много друзей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T14:40
2022-07-04T14:40
2022-07-04T14:45
россия
михаил мишустин
экономика
в мире
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Россию невозможно изолировать, она неразрывно связана с миром, и у нее в нем много друзей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин."У нас много друзей в мире. Мы ценим и уважаем каждого. И то, что сейчас вместе собрались на этой площадке, лишний раз подтверждает: Россию невозможно изолировать. Мы неразрывно связаны со всем миром", - сказал Мишустин на пленарном заседании международной выставки "Иннопром-2022".
https://ria.ru/20220704/sanktsii-1800065578.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, экономика, в мире
14:40 04.07.2022 (обновлено: 14:45 04.07.2022)
Мишустин заявил, что Россию невозможно изолировать
Премьер Мишустин: Россию невозможно изолировать, страна неразрывно связана со всем миром