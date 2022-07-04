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Мишустин заявил, что Россию невозможно изолировать - РИА Новости, 04.07.2022
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Мишустин заявил, что Россию невозможно изолировать
Мишустин заявил, что Россию невозможно изолировать - РИА Новости, 04.07.2022
Мишустин заявил, что Россию невозможно изолировать
Россию невозможно изолировать, она неразрывно связана с миром, и у нее в нем много друзей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T14:40
2022-07-04T14:45
россия
михаил мишустин
экономика
в мире
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Россию невозможно изолировать, она неразрывно связана с миром, и у нее в нем много друзей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин."У нас много друзей в мире. Мы ценим и уважаем каждого. И то, что сейчас вместе собрались на этой площадке, лишний раз подтверждает: Россию невозможно изолировать. Мы неразрывно связаны со всем миром", - сказал Мишустин на пленарном заседании международной выставки "Иннопром-2022".
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россия, михаил мишустин, экономика, в мире
14:40 04.07.2022 (обновлено: 14:45 04.07.2022)
 
Мишустин заявил, что Россию невозможно изолировать

Премьер Мишустин: Россию невозможно изолировать, страна неразрывно связана со всем миром

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Россию невозможно изолировать, она неразрывно связана с миром, и у нее в нем много друзей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"У нас много друзей в мире. Мы ценим и уважаем каждого. И то, что сейчас вместе собрались на этой площадке, лишний раз подтверждает: Россию невозможно изолировать. Мы неразрывно связаны со всем миром", - сказал Мишустин на пленарном заседании международной выставки "Иннопром-2022".
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
12:29
Премьер Польши признал, что Россия хорошо справляется с западными санкциями
 
РоссияМихаил МишустинЭкономикаВ мире
 
 
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