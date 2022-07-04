https://ria.ru/20220704/izolyatsiya-1800112977.html

Мишустин заявил, что Россию невозможно изолировать

Мишустин заявил, что Россию невозможно изолировать - РИА Новости, 04.07.2022

Мишустин заявил, что Россию невозможно изолировать

Россию невозможно изолировать, она неразрывно связана с миром, и у нее в нем много друзей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T14:40

2022-07-04T14:40

2022-07-04T14:45

россия

михаил мишустин

экономика

в мире

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Россию невозможно изолировать, она неразрывно связана с миром, и у нее в нем много друзей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин."У нас много друзей в мире. Мы ценим и уважаем каждого. И то, что сейчас вместе собрались на этой площадке, лишний раз подтверждает: Россию невозможно изолировать. Мы неразрывно связаны со всем миром", - сказал Мишустин на пленарном заседании международной выставки "Иннопром-2022".

https://ria.ru/20220704/sanktsii-1800065578.html

россия

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Владимир Лаврентьев

россия, михаил мишустин, экономика, в мире