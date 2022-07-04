https://ria.ru/20220704/istyazaniya-1800136550.html

СК завел дело на жительницу Волгограда, жестоко издевавшуюся над падчерицей

СК завел дело на жительницу Волгограда, жестоко издевавшуюся над падчерицей - РИА Новости, 04.07.2022

СК завел дело на жительницу Волгограда, жестоко издевавшуюся над падчерицей

Уголовное дело возбуждено против жительницы Волгоградской области за издевательства над 8-летней падчерицей: она била девочку, ставила горячий утюг ей голову и... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T15:55

2022-07-04T15:55

2022-07-04T15:55

происшествия

волгоградская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 4 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против жительницы Волгоградской области за издевательства над 8-летней падчерицей: она била девочку, ставила горячий утюг ей голову и окунала в унитаз, сообщили журналистам в пресс-службе СУСКР по региону.По информации ведомства, 40-летняя жительница поселка Красный Октябрь Волгоградской области с мая по июнь постоянно избивала 8-летнюю дочь своего мужа. Так, в мае, сообщает СК, мачеха взяла горячий утюг и поставила его на голову ребенку, затем избила девочку до потери сознания. "А в июне подозреваемая сначала избила девочку руками и ногами, после чего опустила голову ребенка в унитаз и начала смывать воду. Посчитав, что такие методы для воспитания ребенка еще недостаточны, она избила ее ремнем", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что от побоев девочка сбежала к бабушке. По данным СК, против мачехи возбуждено уголовное дело по статье "истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица". "В настоящее время подозреваемая задержана, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК. Отмечается, что девочка сейчас в больнице.

https://ria.ru/20220704/istyazaniya-1800082566.html

волгоградская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

происшествия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)