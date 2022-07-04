https://ria.ru/20220704/istyazaniya-1800136550.html
СК завел дело на жительницу Волгограда, жестоко издевавшуюся над падчерицей
СК завел дело на жительницу Волгограда, жестоко издевавшуюся над падчерицей - РИА Новости, 04.07.2022
СК завел дело на жительницу Волгограда, жестоко издевавшуюся над падчерицей
Уголовное дело возбуждено против жительницы Волгоградской области за издевательства над 8-летней падчерицей: она била девочку, ставила горячий утюг ей голову и... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T15:55
2022-07-04T15:55
2022-07-04T15:55
происшествия
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 4 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против жительницы Волгоградской области за издевательства над 8-летней падчерицей: она била девочку, ставила горячий утюг ей голову и окунала в унитаз, сообщили журналистам в пресс-службе СУСКР по региону.По информации ведомства, 40-летняя жительница поселка Красный Октябрь Волгоградской области с мая по июнь постоянно избивала 8-летнюю дочь своего мужа. Так, в мае, сообщает СК, мачеха взяла горячий утюг и поставила его на голову ребенку, затем избила девочку до потери сознания. "А в июне подозреваемая сначала избила девочку руками и ногами, после чего опустила голову ребенка в унитаз и начала смывать воду. Посчитав, что такие методы для воспитания ребенка еще недостаточны, она избила ее ремнем", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что от побоев девочка сбежала к бабушке. По данным СК, против мачехи возбуждено уголовное дело по статье "истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица". "В настоящее время подозреваемая задержана, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК. Отмечается, что девочка сейчас в больнице.
https://ria.ru/20220704/istyazaniya-1800082566.html
волгоградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)
СК завел дело на жительницу Волгограда, жестоко издевавшуюся над падчерицей
СК завел дело на жительницу Волгограда, обжигавшую падчерицу утюгом и топившую в унитазе