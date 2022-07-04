https://ria.ru/20220704/istyazaniya-1800082566.html
В Ивановской области мужчина и женщина связывали детей собачьим поводком
В Ивановской области мужчина и женщина связывали детей собачьим поводком - РИА Новости, 04.07.2022
В Ивановской области мужчина и женщина связывали детей собачьим поводком
Женщину и ее сожителя в Ивановской области обвинили в истязании детей, сообщило региональное следственное управление СК. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T13:14
2022-07-04T13:14
2022-07-04T14:48
происшествия
ивановская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 4 июл — РИА Новости. Женщину и ее сожителя в Ивановской области обвинили в истязании детей, сообщило региональное следственное управление СК.Двадцатидвухлетняя девушка и 34-летний мужчина жили в селе Новое Леушино вместе с тремя детьми обвиняемой — пяти, четырех и двух лет. С начала года они систематически избивали пятилетнего мальчика и четырехлетнюю девочку, связывали им руки и ноги собачьими поводками, чтобы те не могли свободно передвигаться. В июне семью поставили на профилактический учет после того, как старший ребенок убежал из дома.Возбуждено уголовное дело, его фигурантам предъявили обвинение в истязании малолетних группой лиц по предварительному сговору, за это грозит до семи лет заключения.Следователи также дадут правовую оценку действиям органов системы профилактики в части исполнения обязанностей по проведению проверок в отношении семьи.
https://ria.ru/20220317/istyazanie-1778631483.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ивановская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
13:14 04.07.2022 (обновлено: 14:48 04.07.2022)
В Ивановской области мужчина и женщина связывали детей собачьим поводком
В Ивановской области мужчину и женщину обвинили в избиении и связывании поводком детей
РЯЗАНЬ, 4 июл — РИА Новости.
Женщину и ее сожителя в Ивановской области обвинили в истязании детей, сообщило
региональное следственное управление СК.
Двадцатидвухлетняя девушка и 34-летний мужчина жили в селе Новое Леушино вместе с тремя детьми обвиняемой — пяти, четырех и двух лет.
С начала года они систематически избивали пятилетнего мальчика и четырехлетнюю девочку, связывали им руки и ноги собачьими поводками, чтобы те не могли свободно передвигаться. В июне семью поставили на профилактический учет после того, как старший ребенок убежал из дома.
Возбуждено уголовное дело, его фигурантам предъявили обвинение в истязании малолетних группой лиц по предварительному сговору, за это грозит до семи лет заключения.
"В ходе допросов они вину признали частично, пояснив, что детей связывали в связи с тем, что они гиперактивны и чтобы они не сбежали из дома. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", — указали в СУ СК.
Следователи также дадут правовую оценку действиям органов системы профилактики в части исполнения обязанностей по проведению проверок в отношении семьи.