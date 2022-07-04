https://ria.ru/20220704/istyazaniya-1800082566.html

В Ивановской области мужчина и женщина связывали детей собачьим поводком

В Ивановской области мужчина и женщина связывали детей собачьим поводком - РИА Новости, 04.07.2022

В Ивановской области мужчина и женщина связывали детей собачьим поводком

Женщину и ее сожителя в Ивановской области обвинили в истязании детей, сообщило региональное следственное управление СК. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T13:14

2022-07-04T13:14

2022-07-04T14:48

происшествия

ивановская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 4 июл — РИА Новости. Женщину и ее сожителя в Ивановской области обвинили в истязании детей, сообщило региональное следственное управление СК.Двадцатидвухлетняя девушка и 34-летний мужчина жили в селе Новое Леушино вместе с тремя детьми обвиняемой — пяти, четырех и двух лет. С начала года они систематически избивали пятилетнего мальчика и четырехлетнюю девочку, связывали им руки и ноги собачьими поводками, чтобы те не могли свободно передвигаться. В июне семью поставили на профилактический учет после того, как старший ребенок убежал из дома.Возбуждено уголовное дело, его фигурантам предъявили обвинение в истязании малолетних группой лиц по предварительному сговору, за это грозит до семи лет заключения.Следователи также дадут правовую оценку действиям органов системы профилактики в части исполнения обязанностей по проведению проверок в отношении семьи.

https://ria.ru/20220317/istyazanie-1778631483.html

https://ria.ru/20220518/deti-1789339630.html

ивановская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ивановская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)