https://ria.ru/20220704/inflyatsiya-1800016500.html

Годовая инфляция в Турции ускорилась до 78,62 процента

Годовая инфляция в Турции ускорилась до 78,62 процента - РИА Новости, 04.07.2022

Годовая инфляция в Турции ускорилась до 78,62 процента

Годовая инфляция в Турции по итогам июня ускорилась до 78,62 с 73,5% в мае, сообщает Институт статистики страны. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T10:16

2022-07-04T10:16

2022-07-04T10:16

в мире

экономика

турция

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АНКАРА, 4 июл - РИА Новости. Годовая инфляция в Турции по итогам июня ускорилась до 78,62 с 73,5% в мае, сообщает Институт статистики страны."Инфляция в Турции в годовом выражении ускорилась в июне до 78,62%", - говорится в сообщении."Рост потребительских цен только за месяц составил 4,95%", - сообщает ведомство.Министр финансов Турции Нуреддин Небати прогнозирует инфляцию на уровне 48-49% к концу 2022 года, на конец 2023 года он ожидает ее снижения до отметки 19,9%, по его словам, изменение учетной ставки в краткосрочной перспективе не рассматривается.В прошлом году после нескольких снижений ставки падение курса лиры резко ускорилось, что негативно отразилось на финансовой системе страны. Годовая инфляция на фоне колебаний национальной валюты ускорилась тогда до 36%.Центробанк Турции в этом году держит ставку неизменной на уровне 14%, а лира постепенно ослабляется: если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 лиры за доллар, то в конце февраля - уже 14 лир, а сейчас достигает 17 лир.

https://ria.ru/20220701/inflyatsiya-1799510062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, турция