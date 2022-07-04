https://ria.ru/20220704/inflyatsiya-1800016500.html
Годовая инфляция в Турции ускорилась до 78,62 процента
Годовая инфляция в Турции ускорилась до 78,62 процента - РИА Новости, 04.07.2022
Годовая инфляция в Турции ускорилась до 78,62 процента
Годовая инфляция в Турции по итогам июня ускорилась до 78,62 с 73,5% в мае, сообщает Институт статистики страны. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T10:16
2022-07-04T10:16
2022-07-04T10:16
в мире
экономика
турция
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АНКАРА, 4 июл - РИА Новости. Годовая инфляция в Турции по итогам июня ускорилась до 78,62 с 73,5% в мае, сообщает Институт статистики страны."Инфляция в Турции в годовом выражении ускорилась в июне до 78,62%", - говорится в сообщении."Рост потребительских цен только за месяц составил 4,95%", - сообщает ведомство.Министр финансов Турции Нуреддин Небати прогнозирует инфляцию на уровне 48-49% к концу 2022 года, на конец 2023 года он ожидает ее снижения до отметки 19,9%, по его словам, изменение учетной ставки в краткосрочной перспективе не рассматривается.В прошлом году после нескольких снижений ставки падение курса лиры резко ускорилось, что негативно отразилось на финансовой системе страны. Годовая инфляция на фоне колебаний национальной валюты ускорилась тогда до 36%.Центробанк Турции в этом году держит ставку неизменной на уровне 14%, а лира постепенно ослабляется: если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 лиры за доллар, то в конце февраля - уже 14 лир, а сейчас достигает 17 лир.
https://ria.ru/20220701/inflyatsiya-1799510062.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, экономика, турция
Годовая инфляция в Турции ускорилась до 78,62 процента
Институт статистики Турции сообщил об ускорении годовой инфляции до 78,62 процента в июне
АНКАРА, 4 июл - РИА Новости.
Годовая инфляция в Турции по итогам июня ускорилась до 78,62 с 73,5% в мае, сообщает
Институт статистики страны.
"Инфляция в Турции
в годовом выражении ускорилась в июне до 78,62%", - говорится в сообщении.
"Рост потребительских цен только за месяц составил 4,95%", - сообщает ведомство.
Министр финансов Турции Нуреддин Небати прогнозирует инфляцию на уровне 48-49% к концу 2022 года, на конец 2023 года он ожидает ее снижения до отметки 19,9%, по его словам, изменение учетной ставки в краткосрочной перспективе не рассматривается.
В прошлом году после нескольких снижений ставки падение курса лиры резко ускорилось, что негативно отразилось на финансовой системе страны. Годовая инфляция на фоне колебаний национальной валюты ускорилась тогда до 36%.
Центробанк Турции в этом году держит ставку неизменной на уровне 14%, а лира постепенно ослабляется: если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 лиры за доллар, то в конце февраля - уже 14 лир, а сейчас достигает 17 лир.